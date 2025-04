Efimera alla Villa Bellini: oltre 1200 persone da tutta la Sicilia per un’esperienza unica di musica e cultura

Comunicati Stampa

Catania, 12 aprile 2025 – Il Chiostro della Musica della Villa Bellini si è trasformato sabato in un palcoscenico emozionante, vivo e pulsante, accogliendo più di 1200 persone arrivate da ogni angolo della Sicilia per l’atteso appuntamento con Efimera, il format itinerante che unisce musica elettronica, arte e valorizzazione del territorio.

Protagonisti assoluti della serata i Glowal, duo internazionale di musica elettronica noto per le loro pubblicazioni su etichette prestigiose come Afterlife dei Tale of Us e Diynamic di Solomun. Il loro live set ibrido, tra voce e mixer, ha incantato il pubblico in un tramonto mozzafiato, mentre il sole scendeva dietro gli alberi della Villa e la musica diventava sempre più intensa, emozionante, da brividi.

La produzione dell’evento è stata all’altezza della visione: streaming in diretta, riprese con droni e camere mobili di ultima generazione, e un’organizzazione impeccabile che ha reso l’intera giornata frenetica, vibrante e felice.

I ringraziamenti alle istituzioni

Un evento di tale portata è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione delle istituzioni. Efimera desidera esprimere la più profonda gratitudine a:

Il Comune di Catania

Il Sindaco Enrico Trantino

Il Capo di Gabinetto, Dott. Ferraro, la cui disponibilità e visione hanno reso possibile la realizzazione dell’evento

Emilia Campanile, portavoce del Sindaco, per il supporto operativo

L’Ufficio PASI della Questura di Catania, in particolare la Dott.ssa Maugeri, per l’efficace coordinamento dell’ordine pubblico

La Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli, in particolare la Dott.ssa Valentina Noto e la Dott.ssa Musumeci, per l’attenzione e la professionalità dimostrate in fase autorizzativa

Efimera: oltre la musica

Nato dall’iniziativa di Simone Santagati, fondatore dell’Associazione Culturale Transcendence Entertainment e dal Presidente Luca Ruscifina, Efimera è un progetto artistico e culturale che ha l’obiettivo di portare la musica elettronica nei luoghi simbolici e naturali del territorio siciliano, trasformandoli in esperienze immersive e rispettose dell’ambiente.

La missione è chiara: creare momenti irripetibili, legati al tempo e allo spazio in cui si svolgono, capaci di unire comunità, territorio e cultura contemporanea. Un format che guarda all’estetica internazionale – ispirato a realtà come Keinemusik, Tulum e Afterlife – ma che resta profondamente radicato nella bellezza siciliana.

Responsabilità civica e restituzione

All’indomani dell’evento, l’intera area della Villa Bellini interessata dalla manifestazione è stata oggetto di un’attività straordinaria di pulizia denominata Day Cleaner. L’iniziativa ha coinvolto sia una ditta privata sia i volontari dell’associazione, che hanno raccolto e smaltito i rifiuti in autonomia, restituendo il Chiostro della Musica più pulito di come è stato trovato. Un gesto concreto che riflette lo spirito di Efimera, basato su rispetto, cura e amore per i luoghi che ci ospitano.

Efimera continuerà il suo viaggio con nuove tappe in Sicilia, portando con sé musica, bellezza e un’idea nuova di evento culturale. Un’esperienza che non si consuma in una notte, ma lascia tracce profonde nei cuori e nei luoghi.

Luogo: Chiostro della Musica – Villa Bellini, via etnea , 292, CATANIA, CATANIA, SICILIA