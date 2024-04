Efìmera Festival: un viaggio sonoro dentro la Villa Bellini di Catania

Comunicati Stampa

Transcendence & Trip Records: alla scoperta dei luoghi storici e culturali della Sicilia.

All’interno, del Chiostro della Musica della Villa Bellini di Catania, un luogo che è scrigno della cultura Siciliana, si è svolto il Festival annuale: Efimera on Tour.

Si tratta del progetto di “Valorizzazione del territorio siciliano attraverso la: musica elettronica, un’ idea sostenuta dall’assessorato alla Cultura e prodotta da Simone Santagati che ne ha fatto la sua tesi di laurea, e dai colleghi Marco Cataldo e Luca Ruscifina, che stanno provando ad investire nella propria terra tramite una programmazione mirata alla valorizzazione dei beni storici e artistici di Catania, passando però dalla musica elettronica, e cioè applicando un linguaggio attrattivo per i giovani.

Entrambi hanno deciso di investire in un progetto di valorizzazione culturale su un modello già molto in voga in Europa e non solo.

Il concetto è quello di realizzare performance di musica elettronica volte a valorizzare il territorio, con l’obiettivo di trasmettere arte e bellezza alle nuove generazioni locali, aiutandoli ad avvicinarsi maggiormente al territorio e alle sue ricchezze.

L’evento allla Villa Bellini di Catania precisamente al Chiostro della Musica è stato svolto il 13 Aprile 2024 e ha visto l’esibizione di ben nove artisti venuti da tutta la Sicilia in una performance live:

– Simone Santagati – Ian Carpenter – Daddy Russell – The Darkness of Am – Karl – Ylettrica – Ugvk – Valeree – Johnny Coma.

Tutto l’evento è stato ripreso in diretta con camere mobili, fisse e droni di ultima generazione, attraverso inquadrature professionali, volte a risaltare anche la bellezza della Villa Bellini e della Città di Catania.

Tutte le performance che fanno parte del progetto, vengono riprese dal vivo e poi trasmesse in post-produzione su Facebook e YouTube e sui canali social, con lo scopo di valorizzare quel luogo, farne conoscere la storia al mondo e sensibilizzare le nuove generazioni locali e non. Un progetto di promozione culturale che sta riscuotendo consensi positivi, in grado di unire la bellezza dei siti culturali catanesi al piacere delle performance di musica live.

«Ringraziamo – dice Santagati – il Comune di Catania, la Dottoressa Lara Riguccio per la concessione della Villa Bellini, la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in particolare la Dottoressa Valentina Noto e la Dottoressa Musumeci, la Questura di Catania in particolare l’Ufficio Pasi di Viale Africa che sono stati fondamentali per la realizzazione burocratica del progetto, tutte le forze di polizia, vigili urbani e la direzione municipale di Piazza Vincenzo Spedini.

Ringraziamo anche la Soprintendenza Regionale per i beni culturali ed ambientali di Catania in particolare la Dottoressa Irene Donatella Aprile, l’ufficio direttivo Suap del Comune di Catania e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ringraziamo – continua Santagati – tutti gli assessori Comunali che sono stati fondamentali per la realizzazione del progetto; l’Associazione Erasmus di Catania Esn che ha contribuito in maniera importante per l’evento in particolare Antonio Licciardello, Stefano Neri e il presidente Chakibe Draoui, i tecnici video Andrea Lo Prinzi e Alessandro Aiello, i fotografi Lucrezia Limina e Manuela Longo, il tecnico audiovisivo Santi Tosto, la Make Up Artist Lina Torrisi e tutto lo staff tecnico e operativo, che è stato fondamentale per catturare i momenti salienti del Festival Efìmera, rendendo tutto magico e professionale.

Sono in programma, altri eventi del progetto “Efimera on Tour” il prossimo sarà realizzato l’uno Maggio al Parco Suburbano Pizzo Filicia di Maletto in provincia di Catania.

Efìmera on Tour quest’anno sarà anche all’interno del Catania Summer Fest il Festival annuale organizzato ogni anno dal Comune di Catania che vede l’esibizione di Artisti Internazionali da tutto il Mondo.

Insomma stay tuned: c’è da restare sintonizzati.

