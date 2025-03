Efìmera Snow Tour: 12 Mila persone a Maletto da tutta la Sicilia.

Comunicati Stampa

Valorizzazione del territorio alla scoperta delle bellezze storiche del Monte Etna.

L’Efímera Snow Tour è un evento musicale itinerante organizzato dal collettivo Efímera Dance Room, che si è svolto sul Monte Etna in Sicilia precisamente al Parco Suburbano Pizzo Filicia di Maletto. Questo tour offre ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza unica, combinando la musica elettronica con l’atmosfera suggestiva delle montagne innevate.

La prima tappa si è svolta il 22 Dicembre 2024 a Maletto con la partecipazione di più di 12 mila persone venute da tutta la Sicilia, presso il Parco Suburbano Pizzo Filicia di Maletto sull’Etna.

Per facilitare la partecipazione, è stato organizzato un servizio navetta con partenza da varie stazioni in tutta la Sicilia.

Questo format mira a valorizzare il Monte Etna, permettendo ai partecipanti di scoprire luoghi magici e incontaminati attraverso diverse tappe. L’evento è stato promosso anche attraverso i canali social ufficiali di Efímera Dance Room e dal comune di Maletto.

Il progetto è stato anche sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Maletto, dal Sindaco Giuseppe Capizzi e dal Consigliere Comunale Moreno Avellina.

Investire nella propria terra attraverso una programmazione mirata alla valorizzazione dei beni storici/artistici Siciliani. È quanto si prefigge l’Assessorato alla Cultura Siciliana che ha sempre sostenuto il Progetto Efìmera volto alla “Valorizzazione del Territorio Siciliano attraverso la Musica Elettronica”.

Il progetto è stato anche sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Maletto, dal Sindaco Giuseppe Capizzi e dal Consigliere Comunale Moreno Avellina che hanno subito dato piena fiducia al progetto, ospitando Efìmera l’uno maggio 2024, il 22 Dicembre 2024 e anche il 16 Febbraio 2025 al Parco Suburbano Pizzo Filicia, creando inclusione sociale e aggregazione fra i giovani Siciliani.

Eventi come questi sono dei motori trainanti per l’economia locale che ne ha beneficiato fin da subito, tutte le attività locali hanno lavorato grazie all’evento Efìmera Snow Tour che ha portato 12 Mila persone da tutta la Sicilia in un piccolo comune come quello di Maletto.

Il concetto è quello di realizzare un tour itinerante per riscoprire le bellezze del maestoso vulcano Etna con l’obiettivo di trasmettere arte e bellezza alle nuove generazioni locali, aiutandoli ad avvicinarsi maggiormente al territorio e alle sue ricchezze.

Raccontare la storia del Monte Etna e dei siti culturali siciliani, tramite una forma di musica molto amata dai giovani, è stata ritenuta una possibilità di promozione molto valida da parte degli assessori e consiglieri del Comune di Maletto, che hanno dato piena fiducia al progetto.

Cos’è Efìmera?

Efìmera Dance Room è un’organizzazione con sede a Catania fondata da Simone Santagati e Luca Ruscifina nel 2021, specializzata nell’organizzazione di eventi musicali in location suggestive della Sicilia. Dal 2021 Efìmera, ha curato una serie di eventi in luoghi storici e culturali della regione, tra cui:

• Palazzo Platamone (Catania, 2021): Un evento inaugurale che ha visto la partecipazione di artisti come Ian Carpenter e Simone Santagati. efimera.eu

• Castello Ursino (Catania, 2021): Un evento che ha visto la partecipazione di artisti come Ian Carpenter e Simone Santagati. efimera.eu

• Villa Bellini (Catania, 2022): Un evento che ha visto la partecipazione di artisti come Ian Carpenter e Simone Santagati.

• Castello Normanno (Motta Sant’Anastasia, 2022): Un evento che ha visto la partecipazione di artisti come Ian Carpenter e Simone Santagati. efimera.eu

• Castello Regina Bianca (Paternò, 2022): Un evento che ha visto la partecipazione di artisti come Ian Carpenter e Simone Santagati.

• Villa Bellini (Catania, 2023): Un evento che ha visto la partecipazione di artisti come Ian Carpenter e Simone Santagati.

• Villa Bellini (Catania, 2024): Un evento che ha visto la partecipazione di artisti come Ian Carpenter e Simone Santagati.

• Monte Etna (Maletto, 2024): Un evento che ha visto la partecipazione di 12 Mila persone venute da tutta la Sicilia.

Questi eventi hanno contribuito a valorizzare il patrimonio culturale siciliano, offrendo al pubblico esperienze musicali uniche in contesti storici. Per rimanere aggiornati sulle future iniziative di Efìmera Dance Room, è possibile seguire il loro profilo Instagram ufficiale.

Efìmera on Tour quest’anno sarà anche all’interno del Catania Summer Fest il Festival annuale organizzato ogni anno dal Comune di Catania alla Villa Bellini che vede l’esibizione di Artisti Internazionali da tutto il Mondo.

Insomma stay tuned: c’è da restare sintonizzati.

https://www.instagram.com/efimera_ofc/

https://www.comune.maletto.ct.it/

Luogo: Efìmera Snow Tour, Parco Suburbano Pizzo Filicia , MALETTO, CATANIA, SICILIA