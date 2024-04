Emergenza incendi 2023, ristori in arrivo ad Acireale. Barbagallo: «I cittadini danneggiati si preparino a presentare la richiesta»

Sostegni

"Il presidente Schifani ha reso noto che il sostegno potrà arrivare fino a 50 mila euro nel caso di danni alla prima casa"

Buone notizie in arrivo per i cittadini che hanno subito gravi danni a causa degli incendi della scorsa estate.

“L’assessorato regionale dell’Economia ha pubblicato il decreto attraverso il quale tutti i cittadini che hanno subito gravi danni a causa degli incendi della scorsa terribile estate potranno presentare richiesta di risarcimento. Il presidente Schifani ha reso noto che il sostegno potrà arrivare fino a 50 mila euro nel caso di danni alla prima casa e che anche le eventuali abitazioni diverse dalla prima casa potranno comunque beneficiare di ristori. Abbiamo anche appreso che la Protezione civile nazionale ha dato mandato alla Protezione civile regionale di redigere ed emanare una circolare per la ricognizione puntuale e dettagliata dei danni ai privati, a cui tutti coloro che hanno subito danni dovranno rispondere entro un tempo ben preciso. Sembra che a giorni arriverà la richiesta per tutti i Comuni che fanno parte dell’elenco approvato dal Ministero. E’ un grande sollievo sapere che i nostri cittadini che hanno visto andare in fumo la propria casa saranno risarciti e sembra che alla fine si potrà scegliere il contributo utile a colmare il danno subito, – dichiara il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, che si appella ai cittadini-. Da primo cittadino consiglio a tutti gli interessati di farsi trovare pronti, preparando con il supporto di un tecnico, una relazione con i dettagli sui danneggiamenti e un computo metrico sui costi per il ripristino, allegando le foto che documentino ed evidenzino il nesso di causalità. Non ci sarà tanto tempo per rispondere”.