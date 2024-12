Ente Luglio Musicale Trapanese: con il concerto sinfonico natalizio “Walt Disney racconta” si chiude la 76ᵃ Stagione artistica

MUSICA

Cala il sipario su Favole, fiabe e altri racconti …, la 76ᵃ Stagione teatrale proposta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il secondo concerto natalizio pensato e organizzato prestando particolare attenzione al pubblico dei più piccoli. Sabato 21 dicembre, alle 18:30, all’interno della Sala Grande del Complesso Monumentale di San Domenico, l’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale, diretta dal maestro Mirco Reina, con arrangiamenti curati dal maestro Francesco Perri, proporrà il concerto sinfonico dal titolo Walt Disney racconta. Protagoniste anche le voci dei cantanti trapanesi Sirya Messana e Giuseppe Galante.

Il concerto offrirà al pubblico presente l’opportunità di rivivere le emozioni legate ai film d’animazione che hanno segnato la storia del cinema, attraverso l’esecuzione delle indimenticabili melodie che hanno fatto da colonna sonora ai film Disney più amati di tutti i tempi, da Il Re Leone a La Bella e la Bestia, da Aladdin a Cenerentola, passando per Biancaneve e i Sette Nani, Frozen, Oceania e tante altre storie senza tempo. Un evento dedicato a tutta la famiglia in cui, grazie alla magia delle musiche proposte, anche gli adulti potranno tornare bambini.

Il concerto costituirà anche un omaggio alla straordinaria arte dei compositori che hanno saputo far rivivere la magia dei personaggi Disney in ogni nota delle loro partiture. Tra questi si ricorda Leigh Adrian Harline (1907-1969), autore della celebre When You Wish Upon A Star.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino di Villa Margherita (orari: lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalle 9:00 alle 12:00) oppure, il giorno dello spettacolo, direttamente in loco fino a un’ora dall’inizio dello spettacolo e previa disponibilità di posti.