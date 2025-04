Entusiasmo e partecipazione per meeting nazionale di Accademia IC

Sociale

“Grande successo di partecipazione per il meeting nazionale di Accademia Iniziativa Comune”, andato in scena martedì 8 aprile all’Holiday Inn di Roma, all’interno della tre giorni di Stati Generali Confeuro. A sottolinearlo, in una nota stampa, è la portavoce nazionale di Accademia IC, Carmela Tiso, che, nel corso della iniziativa ha ringraziato “volontari e membri del nostro organismo per l’impegno e la professionalità, messi in campo in questi mesi per il radicamento di Accademia IC e per il sostegno a comunità e territori”. Tiso ha ricordato il percorso intrapreso e gli obiettivi presenti e futuri: “Nasciamo con un target chiaro: essere punto di riferimento per la tutela dei cittadini, per la difesa delle fasce più deboli e per la promozione di una cultura fondata su diritti, legalità e democrazia. In un contesto sociale ed economico in continua evoluzione, infatti, la nostra mission è garantire che nessuno resti indietro e ogni persona abbia accesso alle informazioni e alle opportunità che le spettano”. Un’azione portata avanti giorno dopo giorno, con questionari tematici, come quello sulla percezione della povertà, iniziative di solidarietà e concorsi, come “Addobba il tuo Albero di Natale con le luci della Legalità”, e con convegni e conferenze in tutta Italia, come Modena, Balsorano, Guidonia e Roma. “Insomma, un intenso programma, coinvolgendo amministrazioni locali, associazioni, esperti e cittadini”, aggiunge Carmela Tiso. Che chiosa: “E le nostre iniziative non si fermano alle parole: le trasformiamo in azioni concrete. Il tour nazionale che stiamo portando avanti toccherà altre città grandi e piccole, con la promessa e la garanzia che ogni tappa sarà un’occasione per ascoltare, discutere e proporre soluzioni concrete. Il riscontro che riceviamo dai territori ci motiva a proseguire con ancora più determinazione, perché sappiamo che solo con il dialogo e la partecipazione possiamo costruire un futuro migliore. E questo nella consapevolezza maturata che Accademia IC è più di un progetto: è una comunità di persone che credono nel cambiamento e in una società più equa e inclusiva”.