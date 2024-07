Enzo Benz entra “forte” nella scena rap italiana con il nuovo singolo «Trafficante»

MUSICA

L'artista, nato e cresciuto a Catania, nel quartiere di San Cristoforo, pubblica un nuovo pezzo

Enzo Benz continua la sua scalata nella scena rap italiana, il 26 luglio 2024 è il turno del singolo “Trafficante” nel quale l’artista di Catania rappa sotto un beat e una melodia diversi dal solito. Tuttavia, nonostante il leggero cambio di suono, Enzo Benz spiattella la vita di strada e la sua credibilità non fa una piega, tant’è che si conferma come uno dei giovani rapper più talentuosi del panorama nazionale.

“Trafficante” è la hit estiva del rapper siciliano, un pezzo coinvolgente che si adatta benissimo anche ai club. Enzo Benz si dimostra una testa di serie nella scena rap del Sud, in quanto l’artista non ha paura di osare e anche questo nuovo brano lo canta totalmente in dialetto catanese. I numeri dell’artista siciliano continuano a salire, nel giro di sei mesi vi è stato un incremento netto e la sua crescita pare non arrestarsi.

Chi è Enzo Benz

Enzo Benz è un rapper nato nel 1999. Nato e cresciuto nel cuore di Catania, nel quartiere San Cristoforo per la precisione. Un luogo al quale l’artista è molto legato, infatti spesso è citato in alcuni dei suoi brani con riferimenti agrodolci che rispecchiano come la zona sia abbastanza complicata sotto l’aspetto sociale. Da sempre appassionato della cultura hip hop, si avvicina al rap nel 2017, iniziando a scrivere i primi testi. Il 2018 è l’anno d’esordio, tuttavia non ebbe l’accoglienza desiderata.

Episodio fondamentale per la carriera di Enzo, in quanto dopo mesi di scrittura ed una costante ricerca nel suo modo di comunicare, riesce a trovare una nuova dimensione in modo del tutto peculiare, ossia nel dialetto napoletano. Un dialetto apparentemente a lui distante da catanese, ma appreso grazie alle varie amicizie con ragazzi provenienti proprio da Napoli e per la popolarità che vanta in alcune zone della città il genere neomelodico.

Nel 2020, dopo circa un anno di stop, pubblica il pezzo “Frat Mij”. Un singolo che ha riscontrato un successo rilevante, fino a diventare virale tra i giovani siciliani grazie alla diffusione su social come TikTok e Instagram. Fra il 2022 e il 2023 pubblica una serie di singoli, alcuni con i featuring di Baby Rich, Don Pero, DAYTONA KK, L’Elfo e altri.

Il 2024 è un anno fondamentale per Enzo Benz con la pubblicazione, il 12 gennaio, del suo primo EP della carriera, “Via Piombai”, dal concept molto autobiografico e uno storytelling carico di emozioni: riscatto, perseveranza, dedizione; per coglierne alcune. L’EP dell’artista classe ’99 conferma la sua abilità nella scrittura, confermandosi come uno dei liricisti più interessanti della nuova scena rap siciliana. Inoltre, fra la tracklist vi sono singoli che vedono i feat. di Vaz Tè e Don Pero.