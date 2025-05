Esce “27”, l’album dell’eterno chitarrista Davide Lo Surdo

Comunicati Stampa

È uscito martedì 27 maggio il nuovo album del leggendario chitarrista italiano Davide Lo Surdo. Distribuito da COTK Records, l’album è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Davide Lo Surdo è universalmente riconosciuto come una figura iconica del panorama musicale: la rivista Rolling Stone lo ha consacrato come il chitarrista più veloce della storia, oltre a inserirlo tra i migliori di tutti i tempi. Di recente, il suo straordinario contributo alla musica è stato celebrato con una statua in bronzo eretta in suo onore in Danimarca.

Il suo impatto culturale è stato riconosciuto anche dai più prestigiosi musei del mondo: due delle sue chitarre fanno oggi parte di importanti collezioni storiche. Una è esposta al Sigal Music Museum negli Stati Uniti, accanto agli strumenti di Mozart e Chopin, mentre l’altra si trova nel Museo Nazionale di Cuba, testimoniando l’eco globale della sua arte.

Anche la letteratura musicale ha immortalato la sua figura: Rock Memories Vol. 2, il libro di Maurizio Baiata, lo annovera tra i grandi del rock, accanto a leggende come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon.