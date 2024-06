Ester Cardarella, la sua visione del fumetto all’Etna Comics 2024

Comunicati Stampa

«Io disegno da sempre, da quando sono bambina proprio. Ho studiato però tantissimo. Non sono dell’idea che il talento esista e sia tipo un dono che arriva ma credo molto nella costanza, nella didattica, nello studio e quindi è grazie a questo che comunque sono migliorata nel tempo» afferma Ester Cardella, illustratrice e fumettista palermitana. Quest’anno autrice del manifesto variant della dodicesima edizione dell’Etna Comics e dal 6 al 9 giugno, ospite in Artist Alley.

Ester, ha studiato all’artistico, successivamente alla scuola del fumetto di Palermo. Ma al di là della formazione a scuola c’è tanta formazione personale. «Quando finiscono le scuole, succede che sei un po’ smarrita, perché ti chiedi cosa fare, da dove cominciare. Quindi là arriva poi lo studio che è personale. Dopo un po’ di tempo sono riuscita a disegnare le mie prime donnine nude e questa cosa mi è piaciuta molto, mi ha liberato tantissimo e quindi ho cominciato a lavorare su commissione postando sui social i miei disegni. Racconta Ester, sottolineando come lavori a mano e ironizzando su come a volte le verrebbe voglia di contare il totale dei tratti – se ho più capelli in testa o tratti in un’illustrazione – cosa che potrebbe fare se lavorasse in digitale ma «lavorare a mano rende l’opera unica, la rende più preziosa. Quindi questa cosa di lavorare a mano per me è super importante».

Uno dei tratti distintivi dei suoi fumetti i dettagli, il motivo: «Penso di avere tipo la sindrome della l’horror vacui, di riempire tutti gli spazi perché in certi momenti mi perdo, sono a disagio nel vedere spazi bianchi. Poi perché ho una memoria fotografica, quindi quando vado a guardare qualcosa, a disegnarla, mi ricordo tutto quello che ho visto e quindi voglio sempre aggiungere dei dettagli. Senza trascurare mai niente, alcun dettaglio, un’immagine non è fine a sé stessa. L’illustrazione va letta».

Nei suoi fumetti prende molto spunto dalla sua vita, dai suoi studi, dalla storia dell’arte, più che da un fumettista in sé. Non ha un maestro ma: «Mi piace molto Andrea Pazienza perché comunque lui metteva proprio la sua vita nei suoi fumetti; quindi, questa cosa che io comunque vado a mettere anche molto di me nei miei fumetti, mi fa pensare a questo parallelismo fra me e lui, perché poi tecnicamente siamo totalmente apposti, cioè diversissimi. Poi mi piace anche molto Serpieri, che è uno dei maestri più grandi per quanto riguarda il fumetto erotico italiano. – indicando il fumetto che ha realizzato per il manifesto variant – aggiunge: Ad esempio per disegnare questa donna ho fatto riferimento alla storia dell’arte; quindi, sono andata a prendere Michelangelo come scultore per rendere queste forme così anatomicamente, dettagliate, quindi non vado a vedere solo i fumettisti, ma soprattutto pittori e scultori.

A proposito del fumetto erotico e come questa sua produzione influisca sulla visione che gli altri hanno di lei, Ester confessa: «io non ho scelto proprio di fare il genere erotico, è stato l’erotico che ha scelto me. Io me ne sono accorta poi. Il giudizio degli altri, il loro sguardo mi interessa ma finché non vada a inquinare il mio processo e il vero principio per il quale ho cominciato. Osservare la reazione, i comportamenti, la curiosità, banalmente mi piace avere l’approvazione di mia madre o mia nonna, che indossa la maglietta con l’illustrazione di una suora però non è il compiacimento che guida i miei lavori. Io vado a lavorare sempre per fare un lavoro su me stessa, per me stessa, per piacere a me».

Le aspettative di Ester su questi quattro giorni, sul rapporto con i fan: «Una cosa che mi piace tanto è quando mi chiedono di spiegare quello che ho fatto per un’illustrazione. Perché inserisco veramente un sacco di simboli. Tutti mi chiedono se e c’è una storia dietro, o per chi è dedicata, eccetera, c’è sempre una storia. Quindi quello che mi piacerebbe è che continui questa richiesta da parte delle persone di farmi spiegare, di farmi parlare delle illustrazioni, ad esempio sulla Donna velata, il manifesto che ho fatto quest’anno».

Potenza, gratitudine e motivazione le tre parole per descrivere la giornata d’inizio all’Etna Comics: «Fino adesso, è stata potente e mi sento grata sicuramente per tutto questo. Hai visto la gigantografia della Donna Velata e sono molto contenta di questo; quindi, mi sento grata assolutamente e poi motivata anche. Sento una responsabilità quando ci sono persone che credono in me, però allo stesso tempo mi sento anche molto motivata».