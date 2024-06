Ester Pantano e Domenico Centamore all’Etna Comics 2024

Festival del fumetto

I due attori raccontano i loro personaggi nella serie: Suleima e Peppe Piccionello

All’Etna Comics, in area movie ospiti, direttamente dalla fortunata serie Rai “Makari”, gli attori Ester Pantano e Domenico Centamore. A curare l’evento, Cateno Piazza. Makari, è una seria tutta siciliana in cui il territorio si trasforma in promozione turistica, che ha a che fare con il cineturismo, ma anche promozione del talento dell’arte siciliana.I due attori raccontano i loro personaggi nella serie: Suleima e Peppe Piccionello, e in modo particolare si soffermano sulla necessità di non raccontare cinematograficamente una Sicilia stereotipata: «Saper mostrare la Sicilia in un modo diverso non la Sicilia delle persone sedute nel bar »afferma Ester Pantone e aggiunge Domenico Centamore: «una Sicilia, nuova, moderna non il classico stereotipo dell’uomo in coppola».Traspare una grande amicizia tra i due e, infatti, non mancano gli aneddoti che accompagnano le giornate sul set e fuori dal set, aneddoti genuini che rispecchiano la semplicità di Domenico Centamore nella vita.All’incontro si parla di Makari ma non solo anche dei progetti passati. Ester Pantone parla di sé e della sfida affrontata in I Leoni di Sicilia di raccontare Giuseppina, una donna che nella storia dei Florio è dimenticata, nessuna foto di lei.Centamore invece afferma: «Sono legato a tutti i ruoli. Non ho un ruolo in particolare che preferisco. Ciascun ruolo mi ha dato qualcosa, da Vito in Cento passi, il primo film che ho tatuato nel cuore, poi c’è un momento nella mia carriera dalla vena comica con Ignazio in La Matassa, ma anche “Primo Sale” in Incastrati che mi ha permesso di sdoganare con ironia la figura del mafioso. Penso che Piccionello mi abbia consacrato come attore. In generale io sono felice di qualsiasi ruolo, per me l’importante è avere un ruolo e riuscire a donare un sorriso agli altri». Infine, i due attori prima di ritirare il premio per la serie Tv Makari, rassicurano i fan presenti che la quarta stagione di Makari ci sarà.