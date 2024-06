Etna Comics 2024, si è aperto il “festival della cultura pop”

a catania

Taglio del nastro per la kermesse ormai diventato un appuntamento cult

Taglio del nastro atteso tutto l’anno per un momento che sancisce ufficialmente l’apertura di Etna Comics 2024. Una lunga fila chilometrica che quasi circonda il centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Presenti all’inaugurazione della dodicesima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop il direttore Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il sindaco di Catania e della Città metropolitana Enrico Trantino.

“Comincia lo show, abbiamo lavorato un anno ed ora siamo pronti- spiega Mannino- vogliamo essere sempre innovativi e oggi proponiamo tantissime novità. Siamo sicuri che la gente sarà conquistata da una manifestazione che vede un grande staff proporre 12 aree tematiche con grandi professionisti del settore”. Etna Comics” insomma non tradisce le attese. “ La folla di oggi conferma quanta attesa ci sia per un evento come questo- sottolinea Galvagno- come sempre sarà un grande successo e ci auguriamo che le istituzioni siano sempre vicine e possano supportare appuntamenti come questo che non fanno altro se non far crescere un turismo di grande rilevanza”.