Etnacomics 2024: Ross Mullan confessa “Non avrei mai pensato effettivamente di diventare un mostro”

"Amo Etnacomics ed è stato un piacere essere a Catania"

L’attore canadese di fama internazionale Ross Mullan ha raccontato di aver iniziato la sua carriera in modo del tutto inaspettato. Tutto è cominciato quando ha letto un annuncio sul giornale che chiedeva: “Vuoi diventare burattinaio?”. Così, decise di provare quella strada, intraprendendo un training di quattro mesi che si rivelò sorprendente. Confessa che inizialmente non amava quel lavoro e aveva smesso di fare il burattinaio per dieci anni. Tuttavia, a causa di necessità finanziarie, il suo agente lo contattò per interpretare un burattino in una serie TV. Quello che doveva essere un impegno di sei mesi si trasformò in dodici, poi in due anni, e infine in sei anni. Grazie a quel burattino, ha avuto la possibilità di diventare un White Walkers e di interpretare diversi personaggi in “Doctor Who”. “Questo piccolo burattino mi ha salvato la vita”, ha dichiarato.

Alla sua prima presentazione al casting per “Il Trono di Spade”, proposta dal suo manager, si presentò dicendo: “Salve, sono qui per fare il casting del Re delle Spade”. Inizialmente non conosceva l’importanza della saga, ma interpretare il personaggio del White Walkers si rivelò una sfida. Le posizioni da assumere erano difficili, e il trucco pesante da indossare era sempre presente. Tuttavia, era facile immedesimarsi nel personaggio: guardandosi allo specchio con quella maschera, si sentiva davvero come se fosse lui.

Con il passare del tempo e l’invecchiare, Ross Mullan ha trovato piacere nel vivere con giovani e teenager. “Non tutti hanno avuto un cammino facile nella vita”, ha detto. “Molte persone mi hanno aiutato quando ero giovane e ora voglio ricambiare il favore, sostenendo e incoraggiando i ragazzi, dando loro coraggio e spronandoli a essere creativi. Puoi farcela, credi nei tuoi sogni”.

“Tutti devono partire da qualcosa”, ha detto. Durante la conferenza di stamattina ci ha regalato anche un motto: “Butta un pugno di spaghetti sul muro e vedi se qualcuno resta attaccato”, perché non sai mai cosa può capitare. Per questo motivo, Ross dice sempre di sì ai suoi progetti. “Amo Etnacomics ed è stato un piacere essere a Catania”, ha concluso.