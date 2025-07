Fabio De Vivo, il ritorno in Sicilia che sa di casa

Il personaggio

Il conduttore radiofonico di R101 e volto noto di QVC Italy, Fabio De Vivo, ha dimostrato ancora una volta il suo indissolubile legame con la Sicilia. In questi giorni, infatti, De Vivo si trova sull’isola, condividendo con i suoi follower sui social media la gioia di un ritorno atteso e sentito.

Dalle acque cristalline di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, Fabio ha postato delle immagini che lo ritraggono felice e rilassato, accompagnate dalla didascalia: “I’m Back. La Sicilia è sempre la Sicilia. Ogni anno torno ed è sempre come la prima volta. È una di quelle abitudini belle, a cui non potrei mai rinunciare. A proposito, voi l’avete già fatto il primo bagno?”

Queste parole non sono solo un semplice aggiornamento di viaggio, ma una vera e propria dichiarazione d’amore. Per Fabio De Vivo, la Sicilia non è solo una meta di vacanza, ma un luogo dell’anima, una consuetudine irrinunciabile che si rinnova ogni anno con la stessa emozione della prima volta. Il suo affetto per l’isola è tangibile e traspare da ogni scatto e ogni parola, dimostrando quanto l’atmosfera, i paesaggi e probabilmente le tradizioni siciliane siano parte integrante delle sue estati.

Il legame tra il conduttore e la Sicilia è dunque profondo e costante. Ogni anno, questo ritorno sembra ricaricare le sue energie, offrendogli un rifugio dove ritrovare sé stesso e godere delle bellezze di un territorio che lo accoglie come un figlio. Non è raro, infatti, che personaggi del mondo dello spettacolo sviluppino affinità particolari con determinate regioni, e per Fabio De Vivo la Sicilia è chiaramente diventata una seconda casa, un punto fermo nella frenetica vita di chi lavora nel mondo della comunicazione.

La domanda finale ai suoi follower, scherzosa e invitante, rivela anche il desiderio di condividere questa “bella abitudine” con la sua community, quasi a voler estendere l’invito a scoprire o riscoprire le meraviglie dell’isola. Un invito che, visti i continui apprezzamenti per la Sicilia, sarà sicuramente accolto da molti.