“Fast Fashion vs Etica – Consumare o rispettare?”: il party sociale delle Acli Catania sulla moda sostenibile

L'APPUNTAMENTO

Si chiama “Fast fashion vs Etica – Consumare o rispettare?” l’evento organizzato dal Servizio Civile e dalle Acli Catania, che si svolgerà sabato 24 maggio 2025 alle ore 18:00 presso l’Oratorio San Filippo Neri di Catania (Via Teatro Greco 32).

In un mondo dove tutto corre troppo velocemente, anche la moda sembra non fermarsi mai, ed è inevitabile chiedersi quale sia il prezzo che si paga: l’evento sarà un momento per confrontarsi sugli effetti del fast fashion, sullo spreco e sull’inquinamento che ne deriva.

Il party sociale “Fast fashion vs Etica” intende essere un momento di confronto e di creatività, unendo l’energia di un laboratorio di upcycling alla convivialità di un aperitivo. In un’atmosfera rilassata e dinamica, tra musica, incontri e creatività, i partecipanti potranno vivere un’esperienza collettiva divertente e utile, dando nuova vita ai propri vestiti in compagnia di esperti e appassionati di moda sostenibile.

Pensato soprattutto per dare spazio e voce ai giovani, e per avvicinarli al mondo del Terzo Settore, affinché abbiano gli strumenti adeguati per scegliere con consapevolezza tra moda, etica, ambiente e futuro, l’evento cercherà di guardare con occhi nuovi, diversi, il mondo dell’abbigliamento e dello shopping, molto spesso compulsivo. Perché ogni scelta ha un risvolto diretto sulle risorse, sull’economia e sulla qualità della vita.

Alle ore 18:00 dopo i saluti istituzionali ci sarà una testimonianza dei volontari del Servizio Civile Acli Catania, che sottolineeranno come il Servizio Civile promuova valoro di solidarietà, inclusione e partecipazione attiva, diventando uno strumento di azione concreta su tematiche ambientali, come quella legata al fast fashion e al conseguente inquinamento. Il Servizio Civile, infatti, permette di educare i giovani a diventare cittadini responsabili, con una maggiore consapevolezza delle problematiche sociali e ambientali.

A seguire gli interventi di: Sabina Albano, prof.ssa di Fashion Design ABA Catania; Stefano Mauro, prof. Associato di Sistemi per l’energia e l’ambiente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania; Salvatore Tamburello, esperto in politiche sociali; Noemi Privitera, CEO di Riciclemi. All’evento presente anche Simone Romagnoli, coordinatore nazionale Giovani delle Acli e responsabile nazionale del Servizio Civile Acli. A moderare l’incontro Dario Bussolari, responsabile Servizio Civile Acli Catania.

Dopo una prima parte di confronto si entrerà nel vivo con il laboratorio di upcycling “Dai nuova vita ai tuoi vestiti!”: i presenti, previa iscrizione alla piattaforma (https://forms.gle/LB5n6rxFNNv8xmr27), potranno portare capi di abbigliamento che non usano più e trasformarli in un capo da riutilizzare. Durante il laboratorio, a cura di Gloria Fonte, Nilde Riela, Giuseppe Privitera, Valentina Nauta, si reinventeranno capi, dando loro una seconda vita.

L’evento, ad ingresso gratuito, è reso possibile grazie al supporto di: PrintZone, Fratelli Arena, Oratorio San Filippo Neri, Saint Caprais, Fratelli Sicilia,Riciclemi, Luciana Cavalli, Puzzle17, Euronics Bruno Catania, Industria Calzature EGA.