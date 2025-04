Federica Cutrona: Sabato 26 Aprile 2025 incontra i lettori presso lo stand Antipodes

Libri

Sabato 26 Aprile alle ore 17, alla libreria Stand Antipodes di Palermo, in via dei librai 2025, L’ autrice Federica Cutrona incontrerà i lettori. Il libro “Memorie itineranti” di Federica Cutrona, originaria di Montemaggiore Belsito. L’evento promette di essere un viaggio emozionale attraverso i versi dell’autrice, che intreccia ricordi e sentimenti in un’opera poetica intensa e suggestiva.

Il libro rappresenta un percorso dell’anima, sospeso tra il richiamo delle radici e le nuove attese che si proiettano verso l’infinito. Le poesie in versi liberi accompagnano il lettore attraverso quasi mezzo secolo di vita, raccontando legami indissolubili, luoghi carichi di significato e momenti senza tempo. La forza dei sentimenti e il valore della poesia emergono come elementi centrali, dando voce a un sogno che supera i confini della memoria. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della poesia e della letteratura, offrendo la possibilità di immergersi in un’opera che esplora il valore dei ricordi e il potere evocativo della scrittura.

