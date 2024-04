Festa del Teatro, online il bando per la 6^ edizione del Milano Off Fringe Festival

Teatro

Il 3° Catania Off Fringe Festival (CT OFF) si terrà dal 17 al 27 ottobre 2024 diffuso nei teatri e in spazi non convenzionali rendendo partecipe tutto il territorio della città siciliana

Nasce il Fringe Italia Off e per la prima volta Milano Off Fringe Festival e Catania Off Fringe Festival si riuniscono in un unico bando di partecipazione per artisti e compagnie. E’ online il bando per la 6^ edizione del Milano Off Fringe Festival e la 3^ edizione del Catania Off Fringe Festival. Scadenza 4 Aprile 2024Il 6° Milano Off Fringe Festival (MI OFF) si terrà dal 26 settembre al 6 ottobre 2024 coinvolgendo la città e i suoi Municipi in teatri e spazi non convenzionali diffusi su tutto il territorio.

Il 3° Catania Off Fringe Festival (CT OFF) si terrà dal 17 al 27 ottobre 2024 diffuso nei teatri e in spazi non convenzionali rendendo partecipe tutto il territorio della città siciliana. Sul sito www.fringeitaliaoff.com, compilando un solo form, gli artisti e le compagnie potranno candidare il proprio spettacolo a uno dei 2 Fringe o a entrambi. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 di giovedì 4 APRILE 2024, compilate e inviate esclusivamente ON LINE attraverso l’apposito form.