Festa finale Pallavolando 2024

Comunicati Stampa

Uniti dall’amicizia e dalla passione per lo sport perché chi si diverte non perde mai. La XXIV edizione di Pallavolando si conclude con l’ennesimo successo e con la certezza che, facendo squadra, si può combattere la dispersione scolastica e costruire la società che aggrega tutti. Un evento organizzato dal circolo didattico “E. De Amicis” in collaborazione con il CSI comitato di Catania, attraverso il presidente C. R. CSI Sicilia Agnese Gagliano e il presidente C. P. CSI Catania Sebastiano Gazzo, che ha riempito il PalaCatania con oltre milleduecento persone.

“E’ un successo su tutta la linea che appartiene a tutte le scuole partecipanti- afferma la dirigente scolastica della “De Amicis” Maria Marino- vedere tutta questa gente presente oggi ci ripaga degli sforzi organizzativi necessari per preparare un appuntamento che si focalizza sulla voglia di creare aggregazione e costruire un percorso comune improntato sui sani valori dello sport. A questo proposito desidero ringraziare tutte le scuole presenti oggi che stanno dando uno spettacolo assolutamente unico”.

Pallavolando, nato nel 1997 da un’idea di alcuni insegnanti appartenenti a scuole diverse, uniti dall’amicizia e dalla passione per lo sport, è diventata negli anni una realtà sempre più grande fino a raggiungere quest’anno l’adesione di 56 scuole dell’hinterland catanese per un totale di 71 squadre iscritte al torneo. Presente all’evento anche l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi. “Pallavolando è un appuntamento coinvolgente di sport, gioia e voglia di star insieme senza distinzioni- – spiega il maestro Matteo Laudani- da parte mia considero tutti i partecipanti vincitori e meritevoli di un profondo elogio visto il grande spettacolo in campo e sugli spalti che hanno saputo dare”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA