Festival della Birra & Street Food Regionale: dal 25 al 28 settembre a Gravina di Catania

Birra fresca, street food irresistibile e tanta musica live nel parcheggio del Centro Commerciale Katanè

Dal 25 al 28 settembre ritorna il più bel festival della birra a Gravina di Catania. L’evento, che quest’anno giunge alla 10° edizione, è stato presentato oggi presso la sala consiliare del comune etneo. Una manifestazione organizzata da “Sicili Eventi” in collaborazione con la Fiva Confcommercio (attraverso il presidente della sezione di Catania Arturo Coglitore), il centro commerciale Katanè e con il patrocinio del comune di Gravina di Catania.

Presenti all’appuntamento l’addetta alla comunicazione della “Sicili Eventi” Barbara Pennisi; il Presidente della Commissione Sviluppo Economico di Gravina di Catania Mirko Marcantonio; l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo di Gravina di Catania Filippo Riela; il fondatore del Festival della Birra & Street Food Regionale Franco Marcantonio; l’assessore allo Sviluppo Economico di Gravina di Catania Lucia Cascino.

“E’ stato allestito un format di grande importanza- sottolinea Barbara Pennisi– è una tradizione che si ripete e, come sempre, puntiamo in alto soprattutto perché quest’anno spegniamo dieci candeline. Stiamo portando tantissime innovazioni con una vasta gamma di birre locali e artigianali oltre ai percorsi enogastronomici sensoriali guidati dal mastro birraio Massimo Venuto (che ci consiglierà speciali abbinamenti tra food e beverage). Inoltre verrà presentata una birra dedicata proprio a questa decima edizione del festival – “Birra Gravina” – fatta con le arance amare di Sicilia”.

E ancora spettacoli, eventi, uno stand di friggitoria interamente dedicato al gluten free e un ampio luna park con una piscina acquatica dotata di Happy Bumper Ball (palloni gonfiabili trasparenti e aperti su due estremi).

“Siamo carichi e pronti per questo evento che in tantissimi aspettano ogni anno e che, come sempre, piacerà alle famiglie e alle persone di tutte le età- dichiara Mirko Marcantonio, il Presidente della Commissione Sviluppo Economico di Gravina di Catania- tutte le edizioni precedenti del festival, fondato da mio padre Franco Marcantonio, sono state eccezionali: un continuo crescendo partito dal parco “Falcone e Borsellino” – per la prima edizione – e che è arrivato al centro commerciale Katanè con un boom incredibile di presenze. L’amministrazione comunale crede fortemente in quest’evento e sono felicissimo che quest’anno la “Gravina in Loco” e Arturo Coglitore portino avanti questa decima edizione. Un ringraziamento speciale va al direttore del centro commerciale “Katanè” Rocco Ramondino”.

Un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti. Si parte il 25 settembre con Uccio De Santis e poi sarà la volta di Savvo Zauddo e dei “Bagliori” (Baglioni Cover Band) il 26 settembre. Il 27 settembre spazio al Festival Dance Anni ’90 con “Mania 90” e infine il 28 settembre sarà la volta de “Dalla parte di Lucio” con Paolo Li Rosi. Presentano Ruggero Sardo e Paola Parisi.

“Diamo un bentornato a questa manifestazione che torna con una grande vitalità ed energia – afferma l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo di Gravina di Catania Filippo Riela – eventi come questo giocano un ruolo importante nella valorizzazione del territorio. Naturalmente raccomandiamo a tutti di bere responsabilmente nell’ottica della socializzazione e nell’aggregazione delle persone”.

Birra fresca, street food irresistibile e tanta musica live nel parcheggio del Centro Commerciale Katanè dal 25 al 28 settembre tutte le sere dalle 18.00 alle 24.00.

“Gravina in questi anni si è sempre dimostrata interessata ad appuntamenti che valorizzano la nostra città- dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Lucia Cascino – siamo sicuri che le aspettative della gente non andranno deluse. Ringrazio il nostro Sindaco Massimiliano Giammusso sempre attento a questo tipo di iniziative ed agli imprenditori che investono nel nostro territorio”.

Luogo: GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA