Fiabe in corte: domenica 17 agosto, ore 19 alla Corte di Palazzo Recupero Cutore, va in scena “La principessa stonata”

Comunicati Stampa

La fiducia in sé stessi, il coraggio e l’amicizia sono al centro della fiaba La principessa stonata che, quale secondo appuntamento della rassegna Fiabe in corte organizzata da Associazione Città Teatro, va in scena domenica 17 agosto alle ore 19 alla Corte di Palazzo Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi. Scritto, diretto e interpretato da Iridiana Petrone, con l’amichevole partecipazione in voce di Giuseppe Brancato, lo spettacolo è una produzione Nave Argo. Le musiche sono di Giuseppe Nicolosi, la scenografia di Tiziana Rapisarda, i costumi di Concetta Cannizzaro. L’attrice interpreta Mariposa, una principessa coraggiosa ma assai stonata; una principessa che ha un grande cuore e un sogno da realizzare, ma un giorno a Favolandia scompaiono tutte le più famose principesse delle fiabe (Biancaneve, Cenerentola, Ariel…) e lei decide di andarle a cercare. Tra caverne parlanti, api ronzanti, fiori cantanti, bianconigli banditori e magiche pozioni alla fine un sogno si realizzerà e una nuova fiaba inizierà. Uno spettacolo originale costruito utilizzando le tecniche del teatro d’attore e del teatro di figura, unite a musiche vivaci, scene e costumi colorati. Divertimento e coinvolgimento per i piccoli spettatori proponendo a loro una riflessione su tematiche importanti per l’universo dell’infanzia. La rassegna continua domenica 31 agosto con Giacomina e il paese dei bugiardi e domenica 7 settembre con Lino e Lone.