Film, CineAmatografo, il Gatto Blu “contro” Ficarra e Picone

Il cinque agosto, serata conclusiva della rassegna prodotta da Buongiorno Sicilia e voluta dall’Amministrazione Comunale di Catania in piazza Federico di Svevia nell’ambito del Summer Fest, Gino Astorina, Nuccio Morabito e Luciano Messina racconteranno a Ornella Sgroi, che ha curato la direzione artistica, della loro esperienza in tre diversi film del duo comico. “Loro, in quanto palermitani, volevano costringerci a fare determinate cose. Noi, da discoli catanesi, ne facevamo altre e… finiva a risate” ha detto il comico. Dopo l’incontro, sarà proiettato l’ultimo film in programma, L’ora legale.

In questi termini Gino Astorina, anima del Gatto Blu, storico cabaret etneo, ha parlato dell’esperienza sua e di Nuccio Morabito e Luciano Messina in tre film di Salvo Ficarra e Valentino Picone, alcuni dei quali proiettati, dal 15 luglio, nell’ambito di CineAmatografo, martedì al cinema, rassegna, proposta da Buongiorno Sicilia e voluta dall’Amministrazione comunale di Catania in piazza Federico di Svevia, nell’ambito del Summer Fest.

Astorina, Morabito e Messina racconteranno l’esperienza martedì 5 agosto a partire dalle 20,30 nel corso di un incontro, nella piazza con al centro il Castello Ursino, con Ornella Sgroi, la giornalista che ha curato la direzione artistica di CineAmatografo. Subito dopo sarà proiettato, sul grande schermo, l’ultimo film della rassegna, ossia L’ora legale, sempre di Ficarra&Picone.

“Non perdetevi quest’incontro – ha detto Astorina -, perché sveleremo tutto quanto è accaduto sui set di queste pellicole in cui ci siamo divertiti da matti. Vi racconteremo nei particolari i retroscena di quel che è successo durante le riprese dei film. E tutte le risate che hanno provocato”.

Martedì si chiuderà dunque anche quest’edizione di CineAmatografo, organizzata da Buongiorno Sicilia come detto in piazza Federico di Svevia dopo il successo dell’edizione del 2022 in piazza Università, quando vennero proiettate alcune pellicole interpretate da Angelo Musco e altre ispirate a Giovanni Verga.

Quest’anno, invece, sempre offerti gratuitamente al pubblico, che li ha seguiti dalle poltroncine sistemate dal Comune, si è dato spazio a quattro film girati in Sicilia e in particolare a Catania, dunque profondamente legati alla nostra terra. I titoli sono stati selezionati da Ornella Sgroi, giornalista esperta di cinema e audiovisivo, temi di cui si occupa per importanti quotidiani e per la Rai. Parliamo de I Viceré di Federico De Roberto girato a Catania nel 2007 da Roberto Faenza, La Stranezza, diretto dal regista Roberto Andò e ambientato ad Agrigento, Palermo e nella catanese via dei Crociferi, e interpretato da Ficarra e Picone, protagonisti anche de La Matassa, del 2009, e L’ora legale, girato nel 2016 a Termini Imerese.

Buongiorno Sicilia ha voluto collegarsi alla volontà dell’Amministrazione comunale di Catania di coniugare all’intrattenimento una forte attività culturale identitaria.

