“FIXETTE”: Il nuovo singolo di La Flèche prodotto da Wave Off in uscita il 7 febbraio 2025

La scena musicale italiana si prepara ad accogliere una nuova proposta che promette di scuotere l’industria. Il 7 febbraio 2025, infatti, verrà rilasciato “FIXETTE”, il nuovo singolo di La Flèche, prodotto dal giovane e promettente Wave Off. Un brano che racconta, senza filtri e senza edulcorazioni, l’autenticità della vita di quartiere palermitana. “FIXETTE” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Southside Records e distribuito da ADA (Warner Music Italy).

Il singolo rappresenta l’incontro perfetto tra la scrittura cruda e viscerale di La Flèche e la produzione innovativa di Wave Off. La collaborazione tra i due artisti palermitani non è solo un unione musicale, ma un vero e proprio viaggio nel cuore di Palermo, attraverso suoni e parole che raccontano senza compromessi la vita di chi cresce ai margini.

Un racconto viscerale di Palermo

“FIXETTE” è un brano che non ha paura di mostrare la realtà in tutta la sua crudezza. La Flèche, con il suo stile diretto e incisivo, descrive la vita di chi vive nei quartieri più difficili di Palermo, dove sogni, difficoltà e scelte dolorose si mescolano in un unico, travolgente flusso emotivo. Le parole di La Flèche sono un mosaico di storie vere, dove la lingua delle strade diventa il mezzo per esprimere emozioni forti e autentiche.

Il beat di Wave Off è l’anima del brano, amplificando ogni parola con suoni trap e atmosfere oscure che creano un connubio perfetto tra la narrazione e la produzione musicale. Wave Off, giovane producer palermitano che ha già lavorato con artisti del calibro di Ohdio, Aira e Neves17, si conferma come una delle figure emergenti più interessanti della scena, capace di mescolare diversi generi per creare un sound unico.

La Flèche: un artista che racconta la propria realtà

La Flèche, nato nel 2001 e cresciuto nel quartiere palermitano dello Sperone, ha saputo trasformare la sua realtà in musica. Con “FIXETTE”, l’artista conferma il suo talento nel raccontare storie di vita quotidiana senza maschere e senza compromessi. Nonostante la sua giovane età, La Flèche ha già ottenuto un ampio riconoscimento, sia dal pubblico che dalla critica, collaborando con artisti come Real Talk e Skugnizz. Il suo successo sui social, con alcuni contenuti che hanno superato le 150.000 visualizzazioni, testimonia il suo impatto sulla scena musicale italiana.

Wave Off: un producer in continua evoluzione

Wave Off, nato nel 2004, è il più giovane dei producer di Southside Records, ma la sua maturità musicale è evidente. Con uno stile che spazia dalla trap al dark, passando per influenze internazionali, Wave Off ha già lasciato un’impronta indelebile sulla scena siciliana. Le sue produzioni per altri artisti e i suoi lavori in solitaria lo rendono una delle voci più promettenti del panorama musicale. Con “FIXETTE”, Wave Off porta la sua visione innovativa e autentica alla produzione, arricchendo ulteriormente la musica di La Flèche.

Le parole degli artisti

La Flèche: “‘FIXETTE’ è un pezzo che mi rappresenta totalmente. Racconta la mia realtà, quella di chi vive senza filtri, con le sue contraddizioni, i suoi sogni e le sue difficoltà. Avere Wave Off al mio fianco ha reso tutto ancora più potente.”*

Wave Off: “Con ‘FIXETTE’ volevamo creare qualcosa che arrivasse dritto al cuore di chi vive certe esperienze. Volevamo fare qualcosa di crudo, senza fronzoli, proprio come la realtà che racconta La Flèche.”

Perché ascoltare “FIXETTE”

“FIXETTE” non è solo un brano: è un manifesto di autenticità. Parla ai giovani e agli amanti della scena urban italiana, offrendo un’istantanea di Palermo e delle sue contraddizioni. Con sonorità moderne e una scrittura senza compromessi, il duo palermitano ha creato un pezzo che non lascia indifferenti e che si preannuncia come uno dei momenti musicali più significativi dell’anno.

Il singolo sarà disponibile dal 7 febbraio 2025 su tutte le piattaforme digitali. Non perdere l’occasione di ascoltarlo e di immergerti nel mondo di “FIXETTE”, un viaggio musicale che cattura l’essenza cruda e autentica di Palermo.

