Francesco Di Mauro dirige la Catania Philharmonic Orchestra in “Morricone&Friends”, musica e cinema al Catania Summer Fest

Comunicati Stampa

Si erano ritrovati ancora una volta lo scorso 18 agosto per la messinscena di “Madama Butterfly” a Taormina, ed ecco che il connubio ben rodato fra la Catania Philharmonic Orchestra e il direttore d’orchestra Francesco Di Mauro, attuale coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e tra i più apprezzati guest conductor della scena internazionale, si rinnova per un nuovo evento, il concerto sinfonico “Morricone & friends”, in calendario venerdì il 23 agosto, alle 21, nella Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura di Catania. L’evento è inserito nel cartellone del “Catania Summer Fest”, la stagione di eventi culturali estivi promossi dal Comune di Catania. “Morricone & friends” è un viaggio emozionante attraverso le più iconiche colonne sonore del cinema, interpretate dalla Catania Philharmonic Orchestra in una formazione di archi, percussioni e pianoforte. Sotto la direzione di Francesco Di Mauro, il prestigioso palcoscenico estivo catanese vivrà una serata magica dedicata ai capolavori di compositori leggendari del calibro di Ennio Morricone, Nino Rota, John Williams, Hans Zimmer e vari altri.

Il Maestro Francesco Di Mauro, foto Pucci Scafidi

Da “Il buono, il brutto, il cattivo” di Sergio leone, magistralmente musicato da Ennio Morricone, a “Schindler’s List” di Steven Spielberg musicato da John Williams, da “Il Padrino” di Francis Ford Coppola con le musiche immortali di Nino Rota, ai “Pirati dei Caraibi”, la fortunata serie Disney con il pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, come protagonista e musicato per gran parte degli episodi da Hans Zimmer, ogni nota dell’ensemble musicale e del suo direttore d’orchestra trasporterà nel cuore delle emozioni e delle avventure che hanno segnato la storia del cinema. Un evento che celebra la potenza della musica e il fascino delle grandi storie cinematografiche. I prossimi impegni del Maestro Francesco Di Mauro lo vedranno impegnato sul podio del Teatro Antico di Taormina per una nuova replica de “La Traviata” di Verdi (15 settembre) prodotta dal Sicilia Classica Festival. Il 19 e 20 settembre Di Mauro sarà a Trento come componente della giuria del prestigioso European Creative Contest, concorso internazionale di composizione Euregio Klassika 2024. Dal 13 al 20 ottobre Di Mauro dirigerà “Butterfly” e “Traviata” in tournée in Germania nell’allestimento prodotto dalla rumena Opera Română Craiova. L’8 novembre Di Mauro volerà negli Stati Uniti per un concerto sinfonico a Tucson, in Arizona.

Catania Philharmonic Orchestra

Il catanese Francesco Di Mauro ha compiuto gli studi a Parigi conseguendo il Diploma in direzione d’orchestra sotto la guida di celebri maestri come János Fürst e Henri-Claude Fantapié e il Diploma di analisi ed orchestrazione sotto la guida di Philippe Capdenat e Robert Rudolf. Come direttore d’orchestra si è esibito in tutto il mondo in prestigiose istituzioni musicali. Tra il 2022 e il 2023 è stato sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dove ha portato avanti con successo un’attività di risanamento amministrativo. Terminato l’impegno come sovrintendente è tornato a ricoprire il ruolo di coordinatore della direzione artistica dell’ente sinfonico regionale palermitano. E’ stato fino al 2023 direttore musicale del Capri Opera Festival.

Biglietti: € 15. Prevendita on line https://www.boxol.it/it/event/morricone-e-friends-cortile-platamone-catania/524678

Luogo: Palazzo della cultura, Via Vittorio Emanuele II , 121, CATANIA, CATANIA, SICILIA