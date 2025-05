Franco Battiato, dal 16 al 18 maggio tre giorni di musica, poesia e spiritualità tra Milo e Riposto

Celebrazioni

A quattro anni dalla scomparsa del cantautore, proprio in quei luoghi – Milo e Riposto – suoi territori simbolo

Il Centro Studi di Gravità Permanente presenta ‘Etna Arts Fest – No Time No Space. La via di Franco Battiato come ponte tra terra e cielo’, riconosciuto per la prima volta come Progetto Speciale 2025 dal Ministero della Cultura e patrocinato dalla Regione Siciliana e dai Comuni di Milo e Riposto. L’evento, la cui direzione artistica è affidata a Fiorella Nozzetti, presidente del Centro Studi, è un omaggio profondo, spirituale e creativo a Franco Battiato, nel territorio in cui ha scelto di vivere e dove ha trovato il suo genius loci.

Il Festival si svolgerà dal 16 al 18 maggio, a quattro anni dalla sua scomparsa, proprio in quei luoghi – Milo e Riposto – territori simbolo dell’artista siciliano, che hanno nutrito la sua arte e la sua ricerca interiore. Il progetto, che intreccia memoria e futuro, radici e visione, si propone di proseguire il cammino dell’artista, esplorando le intersezioni tra arte, spiritualità e consapevolezza, attraverso performance teatrali, concerti, incontri e seminari esperienziali, e restituendo al pubblico il senso più profondo della spiritualità di Battiato: la tensione verso l’alto, la ricerca interiore, il superamento dei confini tra religioni, generi e discipline. Un festival unico, dove l’Etna diventa palcoscenico, silenzio e visione. Tutti gli eventi sono gratuiti.

IL FESTIVAL GIORNO PER GIORNO

Il Festival si aprirà venerdì 16 maggio, alle ore 11, a Riposto, con la cerimonia di intitolazione a Franco Battiato della piazza del quartiere ‘Scariceddu’, dove l’artista nacque il 23 marzo 1945. Nel pomeriggio, alle ore 14.00, al Centro Servizi cav. Salvatore Arcidiacono di Milo, inizierà il viaggio spirituale con il seminario-performance esperienziale SUFI Sohbat e Dikr ‘La via dell’amore’ (iscrizioni a numero limitato), condotto dal maestro Sheykh Hassan Dyck, rappresentante per l’Europa della Confraternita Sufi Tariqa Naqshbandia Haqqania, che introdurrà i partecipanti a pratiche di meditazione e consapevolezza.

Alle 17.00, in piazza Belvedere Giovanni d’Aragona, l’attore Sandro Vergato proporrà lo spettacolo ‘Anima la vita per dare vita all’anima’. Una performance tra metafore, paralleli, parossismi, stigmatizzazioni, ironia ed esperienze personali per arrivare alla terapeutica leggerezza della risata liberatoria.

Alle 19.00 presentazione del libro ‘Il mio amico Franco Battiato’ di Filippo Patti (La Rocca Edizioni) con la figlia Stefania Patti.

A chiudere la prima giornata, alle ore 21.00, sempre in piazza Belvedere Giovanni d’Aragona lo spettacolo teatrale e musicale Come verdi fili d’erba renderà di e con Stefano Pio, omaggio allo straordinario sodalizio tra Franco Battiato e Giusto Pio, il violinista compositore che ha collaborato con Battiato da L’era del cinghiale bianco a La voce del padrone. Sul palco anche le attrici Lucia Sardo e Ketty Governali. Musiche di Franco Battiato e Giusto Pio negli arrangiamenti originali. Alle tastiere Filippo Destrieri, alla voce Enrico Masiero e Elvira Cadorin, al pianoforte Alberto Grossi, al violoncello Mauro Roveri, al violino Maddalena Main, con il Quintetto d’archi ‘Sulle Corde di Aries’. Durante lo spettacolo si svolgerà la performance estemporanea del calligrafo sensitivo Norbu Grinparich.

La giornata di sabato 17 maggio si aprirà nuovamente al Centro Servizi cav. Salvatore Arcidiacono con il seminario-performance esperienziale SUFI Sohbat e Dikr (iscrizioni a numero limitato), dalle ore 9.30 alle ore 15.00.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, in piazza a Milo, andrà in scena il talk-show teatrale ‘Avrei voluto dirti’, condotto da Fabio Bagnasco, con la partecipazione di Red Ronnie, Susy Blady, Morgan, e con la regia di Michele Micheletti e Leonardo Pagni (CO- Scienza). Racconti di aneddoti su Franco Battiato si alterneranno alla visione di filmati anche inediti di interviste e momenti di vita quotidiana e all’ascolto di brani in una chiave divertente e riflessiva.

Alle ore 18.30, sempre in piazza Belvedere a Milo, Fiorella Nozzetti presenterà l’edizione 2026 dell’Etna Arts Fest, alla presenza dei sindaci di Milo Alfio Cosentino e di Riposto Davide Vasta. Ospite in videocollegamento anche il presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, l’on. Federico Mollicone. Prevista la consegna della targa ‘Giusto Pio’. La sera, alle 21.00, lo spettacolo ‘Vite Parallele – Codici di geometrie esistenziali’, in piazza Belvedere, condurrà il pubblico in un viaggio tra musica e poesia, con Gisella Calì e Sandro Vergato, le musiche di Battiato, eseguite da Stefano Pio, Filippo Destrieri, e la partecipazione di Alberto Grossi, al pianoforte, Enrico Masiero e Elvira Cadorin, alla voce, Mauro Roveri, al violoncello, e Maddalena Main, al violino. Con la regia di Gisella Calì.

Domenica 18 maggio, giornata conclusiva del festival, giorno in cui ricorre il quarto anniversario della morte di Franco Battiato, o della sua trasformazione come avrebbe detto lui stesso, si aprirà alle ore 7.00, in piazza Belvedere a Milo, con un momento di meditazione e preghiera in musica in memoria di Battiato. Alle ore 10.00, ancora in piazza Belvedere, si proseguirà con un concerto di musica classica persiana con Abdolkarim Alishahiqomi, alla musica e alla voce, e la danzatrice Grazia Cernuto accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra oriente e occidente. Alle 10.30, presso il Centro Servizi cav. Arcidiacono di Milo, si terrà la presentazione del libro ‘Uno sguardo dal ponte’ di Stefano Pio, condotta dal regista Fabio Bagnasco, con letture affidate a Daniela Sassi e Michele Micheletti.

Nel pomeriggio, alle 15.00, in piazza Belvedere, Jamaluddin Ballabio (rappresentante per l’Italia della Tariqa Naqshbandi), introdurrà il significato spirituale del celebre brano ‘L’Ombra della Luce’. A seguire avrà luogo ‘La carovana dell’amore – Semá’, evento sufi con il maestro Sheykh Hassan Dyck, danzatori dervisci rotanti e ensemble musicale di musicisti Sufi dal vivo. Alle ore 18.00, il gruppo Co-Scienza, con Leonardo Pagni, Michele Micheletti, Salvo Bonanno, Carlo De Toni, Valeria Volpi e Adalgisa Vavassori, proporrà lo spettacolo-seminario ‘Io sono’, ispirato agli insegnamenti di Gurdjieff e della scienza sacra, con un’esperienza teatrale immersiva su musiche di Franco Battiato.

Il Festival si chiuderà alle ore 21.00 in piazza Franco Battiato a Riposto, nel quartiere natio dell’artista, con il concerto “No Time No Space”, con l’esecuzione musicale delle opere di Battiato a cura di Filippo Destrieri, storico tastierista dell’artista, e con la partecipazione di Stefano Pio.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA