“Futura, donne per Lucio”: sabato 7 settembre al Teatro Antico di Taormina

CONCERTO

Un recital esplorerà l'universo sonoro e poetico del cantautore bolognese

Sarà Lidia Schillaci, artista poliedrica e voce di rara intensità, a guidare il pubblico del Teatro Antico di Taormina in un emozionante viaggio attraverso la musica di Lucio Dalla.

Sabato 7 settembre, alle ore 21, la celebre cantante, già conosciuta al grande pubblico per le sue straordinarie performance in “Tale e Quale Show”, sarà la protagonista di “Futura, Donne per Lucio”, un recital che esplorerà l’universo sonoro e poetico del grande cantautore bolognese. La Schillaci, che ha ideato lo spettacolo con gli arrangiamenti dei Maestri Fabrizio Lamberti e Valter Sivilotti, sarà la voce che darà nuova vita ai capolavori di Dalla, reinterpretandoli con una sensibilità tutta sua, esibendosi in una serie di interpretazioni che promettono di essere tanto potenti quanto originali.

Ad accompagnarla sul palco la Women Orchestra- orchestra sinfonica tutta al femminile che racconta le donne dal 2017- diretta dalla bacchetta energica e talentuosa di Alessandra Pipitone- che proprio al Teatro Antico, già dal 2021, si è esibita brillantemente come Direttrice d’Orchestra di Opere quali Carmen, Aida e Traviata.

“Futura, Donne per Lucio” è un progetto nato dalla profonda ammirazione di Lidia Schillaci per Lucio Dalla, un artista che ha sempre saputo raccontare l’essenza dell’essere umano in modo unico e profondo.

“Questo spettacolo rappresenta per me un’opportunità unica, condividere con il pubblico un viaggio nel nostro profondo connettendoci all’essenza della nostra anima. Come avrebbe interpretato i suoi pezzi Dalla se fosse stato una donna? È da questa domanda che nasce tutto il racconto”, ha dichiarato la Schillaci. “Sarà un viaggio nella sua poetica rivoluzionaria, trattiamo temi eterni suonando musica eterna come le canzoni di Lucio il tutto arricchito da un’interpretazione di un’orchestra tutta al femminile che unisce elementi pop e sinfonici, in una cornice suggestiva come quella del Teatro Antico di Taormina”.

È una produzione Sicilia Classica Festival in collaborazione con Asc Production.

“Lucio Dalla è un artista senza tempo- conclude il Direttore artistico Nuccio Anselmo- la sua musica e i suoi testi poetici uniscono diverse generazioni. Fare raccontare questa magia in una chiave tutta al femminile è uno spettacolo su cui non potevamo non puntare”.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile contattare il numero +39 339 529 9932 o visitare il sito Vivaticket.com (https://www.vivaticket.com/it/ticket/lidia-schillaci-in-futura-donne-per-lucio/243679). È possibile acquistare i biglietti anche in tutti i punti vendita Vivaticket e, dal 31 agosto, presso il Palazzo dei Congressi di Taormina.