Gaia incontra i Fan a Catania per il firmacopie del nuovo Album “Rosa dei Venti”

L'incontro organizzato in un centro commerciale

La cantate Gaia ha incontrato i suoi fan in un firmacopie organizzato in un centro commerciale di Catania, dove ha presentato il suo nuovo album “Rosa dei Venti”. Un’occasione speciale per gli appassionati che hanno avuto la possibilità di incontrarla e ricevere una dedica personale. La sua carriera è in costante ascesa, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Chiami Tu, Chiamo Io”, che ha riscosso un buon successo. La popolarità di Gaia è esplosa nel 2024 grazie al suo singolo estivo “Sesso e Samba”, realizzato insieme a Tony Effe, che ha dominato le classifiche. Il suo percorso musicale è iniziato nel 2016 con l’esordio a X Factor, ma è nel 2019 che ha raggiunto la sua grande affermazione, vincendo il talent Amici. Con il suo talento e la sua versatilità, Gaia continua a conquistare i cuori dei suoi fan, confermandosi come una delle voci più promettenti della musica italiana.