“GAS – Pronto a Tavola”: a Pergusa un evento per promuovere l’agricoltura sostenibile

Nell'Ennese

Sabato 10 maggio

Sarà l’Hotel Garden di Pergusa, in provincia di Enna, ad accogliere domani, sabato 10 maggio 2025 la giornata-evento “GAS – Pronto a Tavola”, promossa dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana e organizzata con il supporto del Centro Studi C.E.S.T.A.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), promuovendo un modello di consumo alimentare basato sulla sostenibilità, la filiera corta, il legame con il territorio e una cittadinanza sempre più consapevole. A partire dalle ore 10:00 prenderanno il via i lavori con la presentazione ufficiale dell’opuscolo informativo e della piattaforma digitale “GAS – Pronto a Tavola”, uno strumento pensato per mettere in connessione diretta i produttori locali e i consumatori, facilitando l’accesso a prodotti genuini e a filiera trasparente.

Ad aprire la giornata sarà Paolo Ragusa, responsabile regionale welfare e terzo settore di MCL Sicilia. A seguire, i saluti istituzionali delle autorità locali: il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro; l’assessore alle Attività Produttive, Nico De Luca; l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Vasco; e l’assessore agli Eventi, Turismo, Spettacolo e Beni Culturali, Mirko Milano.

La fase convegnistica dell’evento vedrà la partecipazione di alcuni protagonisti della rete GAS: Salvo Palermo, presidente del gruppo GAS – Pronto a Tavola, sarà affiancato dal vicepresidente Pasquale Carlo Tornatore. Interverranno inoltre Pino Siragusa, referente del GAS di Tusa, e Giuseppe Rinallo, presidente dell’Associazione Cuochi Ennesi.

Alle ore 12:30 sarà il momento dello Show Cooking curato dagli chef del Garden Restaurant di Enna, che interpreteranno i prodotti locali in una serie di piatti pensati per esaltare il sapore della tradizione e della terra. Subito dopo, alle 13:30, spazio alla degustazione delle specialità tipiche, occasione perfetta per unire gusto, racconto e incontro diretto con i produttori.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, si aprirà un confronto tra le diverse realtà GAS presenti sul territorio, per discutere insieme le prospettive di crescita e favorire nuove adesioni. L’evento si concluderà alle ore 17:00 con un momento dedicato all’intrattenimento e alla convivialità.

“GAS – Pronto a Tavola” vuole essere più di un semplice evento: un vero e proprio esempio di agri-cultura sostenibile, capace di restituire valore alle comunità locali e di proporre un modello alimentare più etico, equo e radicato nei territori.