Gianrico Carofiglio, in tour per riaffermare il potere della gentilezza

Comunicati Stampa

Un’orazione civile sull’importanza di praticare la gentilezza, sulla necessità del dubbio, sulla capacità di porre (e porsi) buone domande per affrontare le sfide della modernità. La Patagonia Pictures è lieta di presentare “Il potere della gentilezza in jazz”. Uno speciale recital con lo scrittore Gianrico Carofiglio, accompagnato dal sax di Piero Delle Monache, che promette di essere un’esperienza entusiasmante. In scena il 10 dicembre 2024 ore 21.00 al “Teatro Ivo Chiesa” di Genova.

Con un calendario in continuo aggiornamento, il tour continuerà nel 2025 facendo tappa il 10 marzo al “Teatro Verdi” di Salerno, il 27 marzo al “Teatro Ambasciatori” di Catania, il 28 marzo al “Teatro Jolly” di Palermo, il 5 aprile al “Teatro Agnelli” di Torino, il 15 aprile al “Teatro Sociale” di Mantova, il 23 aprile al “Teatro Duse” di Bologna, il 10 maggio al “Teatro Doglio” di Cagliari e il 18 maggio al “Teatro Puccini” di Firenze.

Brillante autore dei nostri tempi, Gianrico Carofiglio racconterà al propri

Data Inizio: 27/03/2025

Data Fine: 28/03/2025

Ora: 21:00

Artista: Gianrico Carofiglio