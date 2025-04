Giarre accelera sull’inclusione digitale: attivati punti di facilitazione grazie al Gal, Cgil e scuole in prima linea

Tecnologia

“Siamo soddisfatti per la risposta che abbiamo avuto dai sindacati e dalle scuole presenti sul nostro territorio – ha detto il presidente del Gal, Ignazio Puglisi"

Giarre si dota di nuovi strumenti per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi online. Grazie all’iniziativa del Gal (Gruppo di Azione Locale), in collaborazione con sindacati e istituti scolastici del territorio, sono stati attivati altri punti di facilitazione digitale: sede Cgil, liceo Classico, mentre nella sede del circolo Fenapi di Macchia si è svolta una attività di facilitazione con un incontro formativo). “Siamo soddisfatti per la risposta che abbiamo avuto dai sindacati e dalle scuole presenti sul nostro territorio – ha detto il presidente del Gal, Ignazio Puglisi -. Nella sede storica della Cgil di Giarre abbiamo attivato un punto di facilitazione digitale, i nostri operatori saranno presenti il lunedì e mercoledì mattina, dalle 9 alle 12, fornendo una qualificata assistenza all’utenza. Siamo in linea con i target che ci sono stati assegnati e restiamo convinti che sarà un crescendo, a fronte di un apprezzabile interesse dell’utenza”. Sulla stessa linea il coordinatore dei facilitatori digitali, Claudio Guzzetta, responsabile del progetto: “a Giarre sono già 6 le postazioni inaugurate tra scuole e patronati sindacali, testimoniando un’efficace diffusione del progetto, intercettando un’utenza variegata, rispondendo alle specifiche esigenze di diverse fasce di popolazione. L’attivazione delle postazioni digitali nel glorioso liceo Classico Amari, nella sede storica della Cgil di via Garibaldi, rappresenta un atro importante traguardo raggiunto dal Gal nella penetrazione dell’iniziativa sul territorio. Avviciniamo i cittadini a quelli che sono i molteplici servizi della facilitazione digitale”. “In una era sempre più digitale – soggiunge Carmelo De Caudo, segretario generale Cgil Catania – è fondamentale indirizzare non solo i cittadini ma anche chi non ha dimestichezza con le apparecchiature digitali. Questi servizi, certamente, implementano e agevolano la parte burocratica dei Comuni; come organizzazione sindacale riusciamo a dare altri servizi aggiuntivi. Ritengo che il progetto del Gal che fruisce delle risorse a valere del Pnrr è fondamentale per la cittadinanza ed in particolare per quegli utenti in età avanzata e che magari non conosce cosa sia uno “spid” trovando difficoltà a rateizzare anche il semplice bollo dell’auto”. Anche il mondo della scuola riveste un ruolo cruciale. Presso il Liceo Classico “Amari” è stata attivata una postazione digitale, alla presenza del presidente del Gal Ignazio Puglisi, dell’amministratore delegato Piero Mangano, del componente del cda Sebastiano Messina, del coordinatore dei facilitatori Claudio Guzzetta e del dirigente scolastico Giovanni Lutri con la docente Grazia Carota. “Siamo particolarmente soddisfatti della sinergia che si è creata con il mondo della scuola – ha dichiarato l’amministratore delegato, Piero Mangano. “L’adesione e l’entusiasmo dimostrati dal Liceo Classico ‘Amari’, con l’attivazione di una postazione digitale all’interno dell’istituto, rappresentano un tassello cruciale per il successo di questo progetto. Le scuole sono un punto di riferimento essenziale per la comunità e un veicolo privilegiato per raggiungere anche le fasce di popolazione più giovani e le loro famiglie. Ringrazio il dirigente scolastico del Liceo Classico “Amari”, Giovanni Lutri, e la docente referente Grazia Carota per la loro preziosa collaborazione e per aver creduto fin da subito nell’importanza di questa iniziativa”.