Giarre, al via la stagione Kallipolis tra i due palcoscenici della città

Dodici gli spettacoli in cartellone, fra novembre e giugno, che vedranno protagonisti tante produzioni e nomi del panorama teatrale nazionale

Ai nastri di partenza la nuova stagione teatrale “Kallipolis” 2024/2025, organizzata tra lo storico e restaurato Cine Teatro Rex e il Cine Teatro Garibaldi di Giarre da ArchiDrama con la direzione artistica di Alfio Zappalà e con il patrocinio del Comune di Giarre e della Regione Siciliana. Dodici gli spettacoli in cartellone, fra novembre e giugno, che vedranno protagonisti tante produzioni e nomi del panorama teatrale nazionale come Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Roberto Ciufoli, Gianfranco Jannuzzo, Francesca Chillemi, Matthias Martelli, Antonio Grosso, Rajeev Badhan e alcuni tra i maggiori beniamini del teatro siciliano come Pippo Pattavina, Enrico Guarneri, Gino Astorina, Toti Mancuso e Totino La Mantia protagonisti delle migliori produzioni del Teatro ABC di Catania.

Ad avviare la stagione il 7, 8, 9, 10 novembre al Cine Teatro Rex sarà Pippo Pattavina in scena con “Il ratto delle sabine” di F. V. Schoenthan con una nuova regia ideata dallo stesso Pattavina. Il 22, 23, 24 novembre si proseguirà sempre al Rex con Rajeev Badhan in “Quando noi morti ci risvegliamo” da H.Ibsen per la regia dello stesso attore protagonista Badhan. A seguire il 30 novembre sarà la volta del primo appuntamento al Cine Teatro Garibaldi che vedrà in scena Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato in “Le volpi” di L. Franchi e L. Ricci per la regia di Luca Ricci. A concludere la prima sessione della stagione nel 2024, sarà Enrico Guarneri, protagonista insieme a Nadia De Luca de “Il berretto a sonagli” di L. Pirandello, con la regia di Gugliemo Ferro, in scena al Cine Teatro REX nei giorni 6,7,8 dicembre. Il 2025 inizierà il 31 gennaio e 1, 2 febbraio nuovamente con Enrico Guarneri sul palcoscenico del Rex in “IL PARANINFO” di L. Capuana per la regia di Antonello Capodici. A seguire si ritornerà al Cine Teatro Garibaldi per assistere giorno 8 febbraio allo spettacolo “Una compagnia di pazzi” di e con Antonio Grosso, a cui seguirà il 22 febbraio Matthias Martelli con “Raffaello, il figlio del vento”, testo e regia dello stesso Martelli. Sempre nel mese di febbraio, il 28, a cavallo con i primi giorni di marzo, 1,2, si continuerà al Rex con lo spettacolo “Il giocattolaio” di G. McKAY, con la regia di Enrico Zaccheo, che vedrà protagonista Francesca Chillemi. Il 15 marzo Toti Mancuso e Totino La Mantia saranno coprotagonisti sempre al Rex di “Miseria e nobiltà” di E. Scarpetta con la regia di Giampaolo Romania. Il 12 aprile, poi, si ritornerà nuovamente al Cine Teatro Garibaldi con Roberto Ciufoli in scena con uno dei suoi cavalli di battaglia “TIPI”, scritto e diretto dallo stesso Ciufoli, a cui seguiranno il 17 maggio Gino Astorina e Eduardo Saitta in scena con “Don Gesualdo e la ballerina” di S. Savarino per la regia di Antonello Capodici. La stagione si concluderà al Cine Teatro Rex con Gianfranco Jannuzzo protagonista in “Fata Morgana” di G. Jannuzzo e A. Callipo con la regia di Pino Quartullo, in replica il 30, 31 maggio e 1 giugno.

“Siamo lieti di poter offrire ancora una volta al territorio in cui da oltre un decennio operiamo con la nostra attività di programmazione di spettacoli dal vivo, una stagione teatrale davvero di alto profilo artistico e professionale a cui da qualche edizione ho volutare dare il nome della città in cui si realizza: Kalli-Polis, la “Bella Città” di Giarre – dichiara il direttore artistico Alfio Zappalà – Un’offerta teatrale ricca e variegata che partendo da Giarre, si rivolge e attrae pubblico da tutto il territorio jonico etneo. Dimostrazione ne è la crescente partecipazione di abbonati che quest’anno ha superato il migliaio. Un importante traguardo per una stagione teatrale di questo calibro realizzata in un territorio di provincia”.

È ancora possibile abbonarsi presso il botteghino unico al Cine Teatro Rex (via Teatro 14, Giarre) aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30 e tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle 18:30 alle 20:30.

