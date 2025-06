Giarre, Andrea e Matteo Spartà: i fratelli d’oro della musica siciliana che trionfano in tutt’Italia

Musica

Due nomi, una sola grande passione: la Musica. I piccoli Andrea e Matteo Spartà, rispettivamente chitarrista e pianista, hanno lasciato il segno nei più prestigiosi concorsi musicali del 2025, conquistando ovunque primi premi assoluti e il plauso unanime delle giurie. A colpire non è soltanto il numero delle vittorie, ma la qualità delle esecuzioni, l’eleganza interpretativa e una maturità artistica sorprendente per la loro giovane età. Il tutto sotto l’attenta guida del padre, Gaetano Spartà, pianista e maestro, che ha saputo trasmettere ai figli la disciplina, la sensibilità e l’amore per la musica.

Andrea Spartà: la chitarra parla con voce nuova

Entrato da poco nel mondo delle competizioni, Andrea Spartà ha già messo in fila risultati che fanno parlare di sé. Il suo percorso trionfale si è aperto al 29° Concorso Chitarristico Nazionale “Giulio Rospigliosi” a Lamporecchio (PT), dove ha vinto il 1° Premio Assoluto nella categoria “Piccole Corde”. Da lì, è stato un crescendo inarrestabile: al XIV International Music Competition AMIGDALA ha ottenuto il primo premio assoluto (100/100) nella Categoria A della sezione chitarra, con una motivazione che dice tutto:

“Bella musicalità, ottima interpretazione dei brani proposti, eseguiti con una attenta lettura razionale dei testi, solido controllo strumentale.”

Il talento di Andrea ha brillato anche al Concorso Internazionale “Città di Stresa” (Primo premio), al Riposto Music Contest (Primo Premio Assoluto) e all’11° Concorso della Riviera Jonico-Etnea di Mascali, dove ha nuovamente raggiunto la vetta con un altro Primo Premio Assoluto. Risultati che parlano di un giovane interprete già capace di emozionare e di padroneggiare il proprio strumento con sicurezza.

Matteo Spartà: sensibilità e stile al pianoforte

Non è da meno il fratello Matteo, giovane pianista che ha incantato pubblico e giurie con il suo tocco raffinato e la sua naturale musicalità. Il 10 maggio ha ottenuto il 1° Premio Assoluto e la Borsa di Studio al 5° Concorso “Mariarosa Tedesco” di Riposto, ricevendo anche una Targa speciale dal Club per l’UNESCO Riposto-Giarre per la qualità della sua esecuzione, apprezzata per “bel suono e buon uso del pedale”.

Seguono altri due trionfi importanti: 99/100 (voto più alto in ben tre categorie pianistiche) al Concorso Internazionale “Valle dell’Etna” di Misterbianco e 100/100 con menzione speciale “Francesco Pennisi” per l’espressività, alla 2ª Edizione del Concorso omonimo di Acireale. Il mese di maggio si è chiuso in bellezza con un altro 1° Premio Assoluto (100/100) al Riposto Music Contest, suggellando un percorso impeccabile.

Una famiglia, una missione

Dietro questi successi c’è una famiglia amorevole con un padre-musicista, Gaetano Spartà, che ha saputo costruire intorno ai figli un percorso solido, fatto di studio quotidiano, entusiasmo e cura del dettaglio. Ma c’è anche una famiglia che ha fatto della musica un linguaggio comune, uno strumento di crescita e di espressione.

Andrea e Matteo Spartà rappresentano oggi un esempio luminoso del talento giovanile italiano, capace di coniugare tecnica, passione e rigore. Due piccoli artisti che, con le loro note, stanno già scrivendo una bellissima storia.

M° DANILO MASCALI