Giarre, Consiglio Comunale Straordinario per l’Ospedale: Appello all’Unità e alla Tutela della Salute

Comunicati Stampa

Dopo la proposta del consigliere e deputato regionale Santo Primavera, condivisa dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Giarre, il Consiglio comunale, convocato in via straordinaria sul tema dell’ospedale e del suo futuro, ha deliberato un atto di indirizzo cui ho contribuito insieme ai colleghi consiglieri quali Angelo Spina, Gabriele Di Grazia, Raffaele Musumeci e Carmelo Strazzeri.

“Debbo rilevare – afferma Primavera – l’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza che, a mio avviso, desta preoccupazione. Solo grazie alla presenza della minoranza si è potuto mantenere il numero legale. Ciò è rappresentativo del contesto di interesse politico di alcuni sulla questione assai delicata dell’ospedale. Ciò nonostante nella doppia veste di deputato e consigliere rappresenterò presso gli interlocutori competenti la volontà di migliaia di cittadini giarresi e dell’hinterland che reclamano il proprio diritto alla salute”.

Il Sindaco Leo Cantarella, in qualità di primo cittadino del Comune capofila del distretto, ha così già ricevuto mandato istituzionale ad interloquire immediatamente e celermente con il direttore generale dell’Asp, Laganga. “Nella sua competente azione istituzionale – ha ribadito Primavera – troverà certamente il mio sostegno ritenendo che la battaglia non debba avere colore partitico ma possa essere interesse condiviso di tutte le rappresentanze politiche ed associazionistiche per il bene pubblico. Resto in attesa delle determinazioni della conferenza dei Sindaci di distretto, preso atto di quanto deliberato ieri e accaduto in questi giorni”.