Giarre (CT), presentato all’IPSSEOA Giovanni Falcone la sperimentazione 4+2 in collaborazione con la Fondazione Albatros

Avviato il corso per “Smart Manager del Turismo Enogastronomico” che formerà figure cruciali per promuovere e valorizzare le eccellenze culinarie e culturali della Sicilia.

15 febbraio – È stato ufficialmente presentato all’Istituto Alberghiero Giovanni Falcone di Giarre (Catania), l’avvio del nuovo percorso formativo 4+2 che prevede l’attivazione del corso per “Smart Manager del Turismo Enogastronomico”, realizzato insieme alla Fondazione I.T.S. Albatros di Messina.

Questo nuovo modello didattico rappresenta un’eccezionale opportunità per i giovani aspiranti professionisti del settore, perché per la prima volta nel nostro Paese, viene unita alla formazione teorica delle pratiche esperienziali per rispondere alle sfide concrete di un mercato in continua evoluzione.

Il percorso 4+2 consentirà di conseguire in quattro anni il diploma di istruzione secondaria e, con l’aggiunta opzionale di altri 2 anni, un titolo di alta specializzazione tecnica. Viene ridotto il ciclo scolastico a quattro anni, pur mantenendo le stesse ore previste dal quinquennio e gli studenti e le studentesse, dopo l’Esame di Stato, potranno scegliere se fare il loro ingresso nel mondo del lavoro, nell’ITS, nelle Università accedendo direttamente ad un corso di laurea magistrale.

In particolare, il percorso formativo per “Smart Manager del Turismo Enogastronomico” attivato a Giarre fornirà a coloro che vi partecipano strumenti fondamentali per avere un approccio pratico in questo settore che è fortemente in espansione, attraverso laboratori, stage in aziende del settore e visite a produttori locali, garantendo un legame diretto tra la formazione e la realtà lavorativa. Inoltre, si potranno avere competenze versatili e opportunità di lavoro grazie alla partnership della Fondazione ITS Academy Albatros con aziende e enti del settore, gli studenti avranno accesso a opportunità di networking e stage, essenziali per il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Questa nuova figura professionale altamente qualificata, risulta essere cruciale per promuovere e valorizzare le eccellenze culinarie e culturali della Sicilia. Gli studenti del percorso 4+2 saranno, quindi, al centro di questa evoluzione, contribuendo a costruire un’offerta turistica attrattiva e sostenibile.

Saranno queste, in particolare, le competenze che verranno sviluppate, nel corso del quadriennio, da questa nuova figura professionale: gestione dei processi di accoglienza all’interno delle cantine e la capacità di costruire un piano di marketing e comunicazione digitale per la promozione di prodotti enogastronomici. Promozione del turismo sostenibile per l’ambiente, nel rispetto dei temi della transizione ecologica, a sostegno delle economie locali e implementazione di un programma turistico culturale ed enogastronomico territoriale, coinvolgendo partner differenti in un’offerta organica. Capacità di cooperare nei processi viticoli ed enologici all’interno di una struttura produttiva. Degustare, descrivere, comunicare e commerciare il vino in italiano e nelle lingue comunitarie, conoscere ed utilizzare consapevolmente le materie prime del territorio, le ricette della tradizione e le tecniche di abbinamento cibo-vino.

Per presentare la nuova offerta formativa, erano presenti all’incontro la Dirigente dell’IPSSEOA G. Falcone di Giarre, Monica Insanguine, Antonina Sidoti, Presidente dell’ITS Academy di Messina, Fondazione Albatros, Fabrizio Scaramuzza, responsabile di NonSoloCibus, Elisabetta Nicolosi in rappresentanza del Dipartimento Di3A dell’Università di Catania. In collegamento dalla sede USR della Regione Sicilia il Dirigente del MIM, Filippo Ciancio, che si è complimentato con l’istituto per la scelta effettuata di aderire alla sperimentazione. Presenti il sindaco di Giarre, Leonardo Cantarella, l’assessore comunale all’istruzione Maria Antonella Santonoceto e il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Invitati alla presentazione del nuovo percorso i rappresentanti delle numerose aziende partner coinvolte nella filiera: Cantine Patria, Donna Carmela, Gambino Vini, Pietradolce, Radicepura, Serafica, Tornatore, Vivera, Zash.

La Presidente della Fondazione ITS Academy Albatros, Antonina Sidoti, dichiara: “Credo fortemente alla riuscita di questo modello innovativo di formazione e per l’Albatros rappresenta un tema sul quale investire sempre di più perché l’inserimento nel mondo del lavoro è una questione prioritaria”.

La dirigente dell’IPSSEOA G. Falcone di Giarre, Monica Insanguine, aggiunge: “Questo percorso didattico sperimentale rappresenta per l’istituto alberghiero Falcone un’occasione imperdibile per dare agli studenti l’opportunità di costruire una carriera nel settore del turismo e dell’enogastronomia, contribuendo al rilancio e alla valorizzazione del made in Italy ed in particolare del brand Etna. La collaborazione con le aziende del territorio, con la possibilità di stage e tirocini formativi, permetterà agli studenti di effettuare esperienze on the job per orientarsi sulla reale richiesta del mondo del lavoro ed effettuare scelte consapevoli per il loro futuro, anche in base alle inclinazioni personali”.

Il nuovo percorso si caratterizza per il potenziamento delle attività di PCTO, che verranno svolte a partire dal 2° anno, e per il potenziamento delle lingue straniere, che vedranno gli studenti impegnati nello studio di 3 lingue. La sinergia con l’ITS e il mondo accademico si concretizzerà in azioni di orientamento e nella realizzazione di incontri con esperti del mondo del lavoro o della ricerca al fine di trattare argomenti quali sostenibilità ambientale, riduzione degli sprechi, obiettivi agenda 2030.

