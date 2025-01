Giarre, il 2025 è l’anno della svolta: nasce il Centro Comunale Raccolta per ottimizzare la differenziata

Comunicati Stampa

La battaglia contro l’abbandono dei rifiuti a Giarre prosegue senza sosta, anche nel 2025. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Igm (la società che ha in appalto a Giarre la gestione del ciclo dei rifiuti), continua a portare avanti un’intensa attività di bonifica del territorio, con particolare attenzione alle zone più critiche.

L’obiettivo è non solo ripristinare il decoro urbano, ma anche garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni proseguono ad oltranza, mentre parallelamente alle operazioni di bonifica, Igm e Polizia Locale intensificheranno i controlli sulla corretta gestione dei rifiuti all’interno dei condomini.

Dall’avvio delle verifiche, alla fine della scorsa estate, sono state centinaia le contestazioni, a fronte di numerose inadempienze, a carico di condomini che non hanno ottemperato alle disposizioni dell’amministrazione. Le verifiche – che hanno comunque portato alla risoluzione di alcune criticità – proseguiranno nel 2025, nel solco di una intesa raggiunta con amministratori e capi condomini, per ottimizzare il servizio.

Amministrazione comunale e Igm ricordano a tutti i cittadini l’importanza di rispettare le regole della raccolta differenziata. “Il 2025 è l’anno della svolta – annuncia l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro – l’obiettivo è quello di realizzare, a breve, in un sito che ricade nella zona a sud della città, il Centro comunale di raccolta che sarà aperto tutti i giorni e consentirà ai cittadini di conferire un pomeriggio la settimana i rifiuti da differenziare. E’ allo studio un nuovo sistema di incentivazione economica per chi effettua la raccolta differenziata in modo corretto. Attraverso un sistema di pesatura dei materiali conferiti, i cittadini potranno ottenere degli sconti sulla bolletta dei rifiuti. Nel contempo – precisa l’assessore Cavallaro -continua la lotta micro discariche che ha portato in questi mesi all’emissione di diverse centinaia di sanzioni grazie anche alle fototrappole installate nei punti maggiormente critici. Vogliamo coinvolgere attivamente i cittadini nella raccolta differenziata, riducendo al minimo l’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita di tutti”.