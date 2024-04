Giarre, interventi alla scuola Cousinet per rischio crollo. Barbagallo: “La sicurezza degli alunni deve essere prioritaria”

Comunicati Stampa

Interventi tempestivi alla scuola dell’infanzia Cousinet della frazione giarrese di Trepunti, interessata da infiltrazioni di acqua piovana che avevano allarmato non poco i genitori dei piccoli alunni. Una delegazione di mamme, in ansia per l’incolumità dei propri figli, aveva chiesto un incontro urgente al presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo per chiedere interventi tempestivi. “Le mamme erano giustamente preoccupate per alcune evidenti infiltrazioni d’acqua piovana che avevano ammalorato una porzione del controsoffitto – spiega Barbagallo – Io stesso avevo avuto modo di verificare la presenza di evidenti chiazze. Ho quindi subito allertato gli uffici competenti, che dopo aver constatato che alcune zone del corridoio presentavano un possibile rischio crollo, hanno dato seguito ad un primo intervento di messa in sicurezza. Successivamente si è provveduto ad un secondo intervento per ripristinare lo stato del solaio”.

La sicurezza degli edifici scolastici rappresenta un tema particolarmente sensibile. “Sono felice che il problema alla Cousinet sia stato risolto celermente – conclude il presidente del Consiglio – È fondamentale che ai piccoli alunni venga garantito il massimo della sicurezza e della salubrità negli ambienti scolastici. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto con grande tempestività”.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA