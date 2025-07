Giarre, interventi di Igm e Comune per contrastare la creazione di discariche

Comunicati Stampa

L’impegno congiunto di Igm e dell’Amministrazione Comunale di Giarre nella lotta contro le discariche abusive prosegue senza sosta. L’attenzione è rivolta anche alle aree a ridosso degli alvei dei torrenti in secca, come il Macchia, dove i cumuli di rifiuti rappresentano un potenziale pericolo anche sotto il profilo idraulico.

L’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, ha confermato la continuità delle operazioni di bonifica. Gli interventi più recenti hanno riguardato l’area urbana di via Trieste, vicino al rione popolare Jungo, via Alfieri e Fondo Macchia, nella zona di via Damasco. Quest’ultima, purtroppo, è stata più volte teatro di gravi abbandoni di rifiuti ingombranti che spesso invadono la carreggiata, deturpando uno dei “polmoni verdi” della città. Comune e Igm stanno lavorando incessantemente per ripulire e restituire a queste aree il loro originario decoro.

Per prevenire futuri sversamenti, l’assessore Cavallaro ha adottato misure decisive, installando dissuasori ed enormi macigni per inibire l’accesso a siti specifici, spesso scelti per la creazione di discariche abusive. Questi interventi preventivi hanno interessato lo spazio antistante via Sada, nella zona residenziale della città (area Peep), l’area commerciale di via Fratelli Giuffrida, alle spalle di un grande supermercato alimentare, e, più recentemente, l’ingresso della Strada 82 a Santa Maria la Strada, in corrispondenza del sottoponte. Qui è stata collocata una sbarra per impedire l’accesso a estranei, limitando così l’ingresso al tratto del torrente che si snoda in direzione di Riposto e Sant’Anna. Per garantire che solo chi ne ha una legittima necessità possa accedere, le chiavi della sbarra sono state distribuite ai proprietari terrieri della zona che utilizzano questa piccola strada poderale.