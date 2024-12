Giarre, lotta senza sosta contro le discariche abusive: più controlli da Igm e amministrazione comunale

Nel Catanese

Per ripristinare il decoro urbano

La battaglia contro l’abbandono dei rifiuti a Giarre prosegue senza sosta. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Igm (la società che ha in appalto a Giarre la gestione del ciclo dei rifiuti) , sta portando avanti un’intensa attività di bonifica del territorio, con particolare attenzione alle zone più critiche come gli spazi antistanti gli alloggi popolari di via Teatro e via Alfieri, e gli interni degli edifici di via Romagna e via Liguria. In particolare nel rione popolare Jungo, Igm con i propri mezzi meccanici è intervenuta nella rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati che, in una zona dove si verificano allagamenti in occasione di intense precipitazioni, rappresentano un serio pericolo. L’obiettivo è non solo ripristinare il decoro urbano, ma anche garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni proseguono ad oltranza, nell’intento di assicurare il decoro urbano. Parallelamente alle operazioni di bonifica, Igm e Polizia Locale stanno intensificando i controlli sulla corretta gestione dei rifiuti all’interno dei condomini. Dall’avvio delle verifiche, alla fine della scorsa estate, sono decine le contestazioni, a fronte di numerose inadempienze, a carico di condomini che non hanno ottemperato alle disposizioni dell’amministrazione. Le verifiche hanno comunque portato alla risoluzione di alcune criticità e, in taluni casi, è stata raggiunta una intesa con amministratori e capi condomini. Amministrazione comunale e Igm ricordano a tutti i cittadini l’importanza di rispettare le regole della raccolta differenziata. Mentre la lotta contro l’abbandono dei rifiuti continua ad essere una sfida continua che richiede un impegno costante da parte di tutti. L’amministrazione comunale e Igm, in questo senso sono impegnati a proseguire su questa strada, investendo risorse e mettendo in campo tutte le azioni necessarie per garantire un ambiente sano e sicuro per i cittadini.