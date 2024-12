Giarre si trasforma in un incantevole Villaggio di Natale

Nel Catanese

Dal prossimo 8 dicembre, il PalaGiarre si accenderà delle luci della magia, trasformandosi in un vero e proprio paese delle meraviglie natalizie. “La Magia del Natale: Il Villaggio di Babbo Natale e degli Spettacoli Incantati” promette di incantare grandi e piccini con un ricco programma di attività e attrazioni. Un percorso luminoso guiderà i visitatori attraverso un mondo incantato, tra alberi addobbati, casette artigianali e delizie culinarie locali. I più piccoli potranno vivere l’emozione di incontrare Babbo Natale, visitare la fabbrica degli elfi e divertirsi nella fattoria natalizia. Spettacoli circensi, musica dal vivo, fiabe musicali e una pista di pattinaggio renderanno l’esperienza ancora più indimenticabile.

Tra le tante attrazioni, spiccano la fabbrica degli elfi, dove i bambini potranno scoprire i segreti della creazione dei regali, e la fattoria natalizia, dove potranno incontrare gli animali. Spettacoli circensi, musica dal vivo, fiabe musicali e una pista di pattinaggio renderanno l’atmosfera ancora più magica.

Il villaggio sarà suddiviso in diverse aree tematiche, ognuna con la sua atmosfera unica. Un percorso illuminato tra alberi e piante ornamentali, con casette artigianali e prelibatezze gastronomiche, tutto sotto un maestoso albero di Natale alto 12 metri. Un’area interattiva dove i bambini potranno incontrare gli animali e vivere l’atmosfera di una vera fattoria natalizia. Un luogo speciale dove i più piccoli potranno esprimere i loro desideri e scattare una foto ricordo con il protagonista del Natale. All’interno del villaggio ci sarà anche la fabbrica degli elfi, uno spazio dedicato ai bambini, dove potranno scoprire i segreti della creazione dei regali.

Un viaggio suggestivo straordinario con la magica illuminazione sospesa, l’angolo selfie con sculture di luci. E ancora: attrazioni circensi con spettacoli sospesi, una pista di pattinaggio su rotelle; l’area musical con spettacoli di fiabe: racconti musicali ispirati alle fiabe più amate, che sapranno emozionare il pubblico di tutte le età.

All’interno del villaggio, anche un’area eventi esterna per intrattenimento musicale e Gospel “La Magia del Natale” non è solo un evento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio e sostenere l’economia locale. Grazie alla partecipazione di operatori locali, il villaggio allestito all’interno del palaGiarre offrirà prodotti artigianali e prelibatezze gastronomiche tipiche della zona jonica etnea.

US Mario Previtera OdG n.081831