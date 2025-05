Gibellina ospita i “RinnovaMente Days”: tre giorni dedicati all’energia pulita e alla sostenibilità

Rinnovabili

L’iniziativa mira a informare, coinvolgere e sensibilizzare istituzioni, operatori del settore, cittadini e studenti

Prenderà il via domani a Gibellina “RinnovaMente Days – Crescere con energia!”, la tre giorni di eventi organizzata da RWE per promuovere il ruolo delle energie rinnovabili nella transizione energetica. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione approda in Sicilia con il patrocinio del Comune di Gibellina, proponendo un ricco programma di attività divulgative, incontri, dibattiti ed esposizioni interattive. L’iniziativa mira a informare, coinvolgere e sensibilizzare istituzioni, operatori del settore, cittadini e studenti, creando uno spazio di confronto aperto e concreto sui temi dell’energia pulita e dello sviluppo sostenibile. La manifestazione rientra nel più ampio programma “RinnovaMente – Sostieni il futuro”, ideato da RWE per supportare la transizione culturale necessaria a favorire la transizione energetica ed ecologica del Paese. Le attività si svolgeranno in Piazza XV gennaio 1968, all’interno del Dome, una struttura innovativa a bassissimo impatto ambientale, progettata da RWE per ospitare eventi in diverse località italiane. L’evento è organizzato in collaborazione con Micromegas Comunicazione. Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina: “L’Amministrazione comunale di Gibellina ospita i “RinnovaMente Days”, una tre giorni di attività che vedrà protagonisti l’ambiente, le energie rinnovabili e la cittadinanza, con un programma ricco di momenti dedicati all’educazione ambientale, alla sostenibilità e alla valorizzazione responsabile del territorio. Accogliendo l’iniziativa, il Comune di Gibellina ne riconosce il valore culturale e ambientale, coerente con il conferimento del titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2026, e ribadisce con forza il proprio impegno verso una transizione ecologica guidata da scelte consapevoli, compatibili con il patrimonio paesaggistico del territorio e soprattutto progettate nel rispetto dell’ambiente e della comunità.” Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia: “Per noi di RWE, sostenere le comunità non è solo un impegno, ma un valore fondante del nostro modo di operare. Con il programma RinnovaMente vogliamo offrire occasioni concrete di dialogo e crescita della consapevolezza, promuovendo una cultura delle energie rinnovabili centrata sulle persone. Una cultura che favorisca una transizione energetica ed ecologica responsabile e inclusiva, capace al tempo stesso di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e l’accessibilità dell’energia elettrica.” Il programma della manifestazione è ricco di appuntamenti. Nella giornata inaugurale, il 28 maggio, alle ore 14:30, RWE inaugurerà il suo primo parco fotovoltaico in Italia, Bosco, da 8,3 MWac, situato nel comune di Partinico in provincia di Palermo ed entrato in esercizio a febbraio. L’impianto si aggiunge a 5 parchi eolici onshore di RWE in Sicilia, per una capacità totale installata nella regione di oltre 135 MW, contribuendo in modo essenziale alla sicurezza energetica e alla transizione sostenibile dell’isola. A seguire, a Gibellina, si terrà il convegno “Orizzonti Rinnovabili: l’importanza di fare sistema per la crescita del territorio”, moderato da Nino Amadore de Il Sole 24 ORE. Un’importante occasione per promuovere una riflessione strategica sul ruolo delle energie rinnovabili come leva di sviluppo per l’economia del territorio. Il giorno successivo, alle ore 17:00, si svolgerà invece il seminario “Il repowering eolico: inquadramento normativo, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale”, che offrirà un’opportunità di approfondimento in merito agli aspetti normativi che regolano la materia, le soluzioni innovative che sostengono il progresso tecnologico, e le prospettive di sostenibilità derivanti dall’integrazione con l’ambiente. Durante le tre le giornate, sono attesi oltre 600 studenti di tutte le età che prenderanno parte a laboratori didattici condotti da divulgatori scientifici, progettati per sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo delle energie rinnovabili e sulla lotta contro il cambiamento climatico. I giovani potranno inoltre confrontarsi direttamente con esperti di RWE, che li guideranno alla scoperta del mondo delle rinnovabili. Non mancheranno materiali educativi e prodotti multimediali per approfondire gli argomenti trattati. Tra questi, sarà possibile visitare virtualmente una turbina eolica grazie ad un video immersivo realizzato da RWE, utilizzando visori VR-360° per un’esperienza mozzafiato.