Giornata dell’Europa, Tiso (Accademia IC): “Ue abbia Costituzione e lavori per pace globale”

Celebrazioni

“La Giornata dell’Europa rappresenta un momento di straordinario valore simbolico: celebra la pace, l’unità e la visione di un continente che finalmente dovrebbe essere coeso attorno a principi comuni, non sono economici ma anche sociali e civili. In un tempo segnato da profonde trasformazioni e sfide globali, serve oggi più che mai un’Unione Europea protagonista, capace di dotarsi finalmente di una Costituzione e di agire con forza per la tutela dei diritti, la giustizia sociale, la solidarietà e la pace.” Lo dichiara in una nota Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca, in occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra ogni anno il 9 maggio, anniversario della Dichiarazione Schuman del 1950. “Quella proposta visionaria – continua Tiso – ha gettato le basi per una cooperazione duratura tra i popoli europei. Oggi quell’eredità va rilanciata con coraggio e lucidità: l’Europa deve essere guida nella difesa dei diritti umani, nella lotta alle disuguaglianze, nella costruzione della pace globale e nella promozione della partecipazione democratica. Sono questi i principi che ispirano ogni giorno l’azione di Accademia Iniziativa Comune, nell’impegno per una cittadinanza attiva, consapevole e orientata al bene comune”, conclude Carmela Tiso.