Giornata di informativa anti caporalato organizzata da AlsMcl Sicilia

Manifestazioni

Nella sede della comunità alloggio MSNA di Trabia

Un’iniziativa per combattere lo sfruttamento del lavoro si è svolta martedì 8 aprile presso la comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati (MSNA) di Trabia.

L’evento ha segnato un importante passo avanti nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro e il fenomeno del caporalato, che continua a rappresentare una piaga per molti lavoratori, in particolare quelli più vulnerabili.

Un incontro di sensibilizzazione con l’iniziativa , promossa da AlsMcl Sicilia, che è stata concepita per fornire informazioni cruciali sui diritti dei lavoratori e sulle leggi vigenti a tutela di questi ultimi. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare esperti del settore che hanno offerto una panoramica esauriente del fenomeno del caporalato, delle sue dinamiche e delle sue conseguenze.

Durante la giornata, diversi esperti hanno preso la parola, illustrando le misure legali e le risorse disponibili per contrastare il caporalato. Tra gli interventi più significativi, vi è stato quello di un avvocato specializzato in diritto del lavoro(Avv. Federica Anfuso Alberghina)che ha spiegato nel dettaglio le normative italiane ed europee contro lo sfruttamento del lavoro.

L’obiettivo principale della giornata è stato quello di sensibilizzare i giovani ospiti della comunità alloggio MSNA di Trabia circa i loro diritti e le modalità per difenderli. In un contesto in cui i minori non accompagnati sono spesso preda facile per sfruttatori senza scrupoli, fornire loro gli strumenti per riconoscere e denunciare situazioni di abuso è fondamentale.

Un altro tema centrale dell’incontro è stata l’importanza della formazione e della prevenzione tenuto dall’ Ass Sociale Ulisse Privitelli, presidente di AlsMcl Sicilia .Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di iniziative educative continue, che possano fornire ai giovani conoscenze pratiche e supporto costante. La prevenzione, infatti, passa anche attraverso una corretta informazione e una rete di supporto solida e affidabile. Tutti gli interventi sono stati tradotti e mediati grazie al supporto linguistico di un mediatore culturale dott. El Hosni Ramzi .

AlsMcl Sicilia ha ribadito il proprio impegno nella lotta contro il caporalato, annunciando la volontà di organizzare ulteriori incontri e iniziative simili in futuro. La giornata di ieri è stata solo un piccolo passo in una battaglia più ampia, ma ha rappresentato un segnale positivo e incoraggiante per tutti i partecipanti.