Giornata Internazionale del Diritto alla Verità in relazione con gravi Violazioni dei Diritti Umani 2025

Docenti

Istituita dall’ONU per il 24 marzo, invita le scuole di ogni ordine e grado a riflettere su questa importante ricorrenza

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Internazionale del Diritto alla Verità in relazione con gravi Violazioni dei Diritti Umani e della Dignità delle Vittime, istituita dall’ONU per il 24 marzo, invita le scuole di ogni ordine e grado a riflettere su questa importante ricorrenza e a promuovere iniziative didattiche finalizzate alla sensibilizzazione degli studenti sui temi della giustizia, della memoria e della tutela dei diritti fondamentali.

La data del 24 marzo fu scelta per onorare la memoria di Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, assassinato nel 1980 mentre celebrava una messa. Romero fu un difensore instancabile dei diritti umani, denunciando pubblicamente le atrocità e le repressioni perpetrate durante la guerra civile salvadoregna. La sua morte divenne un simbolo della lotta per la giustizia e la verità.

Questa giornata rappresenta un’occasione per ricordare tutte le vittime di abusi e soprusi perpetrati da regimi autoritari, conflitti armati e sistemi repressivi. È un momento di riflessione sul valore della verità come strumento di giustizia e riconciliazione, nonché un invito alla società civile e alle istituzioni affinché si impegnino nella difesa della dignità umana e nella lotta contro l’impunità.

Il diritto alla verità è essenziale per il riconoscimento delle sofferenze delle vittime e per garantire che tali tragedie non si ripetano. In un’epoca segnata dalla disinformazione e dalla manipolazione della memoria storica, è fondamentale che la scuola educhi i giovani alla ricerca della verità, al rispetto dei diritti umani e alla consapevolezza del valore della democrazia e della libertà.

Il 2025 vede ancora numerose sfide nel garantire il diritto alla verità. Molte nazioni devono affrontare il passato violento, con conflitti recenti e continui abusi dei diritti umani. Tra le principali problematiche globali vi sono: conflitti in corso e impunità: in molte zone di guerra, le violazioni dei diritti umani continuano senza che i colpevoli siano perseguiti; restrizioni alla libertà di espressione: giornalisti e attivisti che cercano di portare alla luce le ingiustizie subiscono minacce, detenzioni arbitrarie o, nei casi più gravi, vengono assassinati; sparizioni forzate e detenzioni illegali: migliaia di persone nel mondo scompaiono ogni anno a causa di regimi repressivi o gruppi armati; uso della tecnologia per la manipolazione della verità: la disinformazione e la censura digitale rappresentano nuove sfide nel garantire l’accesso alle informazioni reali.

Per contrastare questi problemi, molte organizzazioni e attivisti promuovono iniziative volte a preservare la memoria storica e a sensibilizzare l’opinione pubblica. Alcune delle azioni più rilevanti includono: archivi della memoria: la digitalizzazione delle testimonianze e dei documenti storici aiuta a preservare le prove delle violazioni dei diritti umani; commissioni per la verità e la riconciliazione: operative in diversi paesi, queste istituzioni forniscono piattaforme per testimonianze e raccomandazioni per la giustizia; educazione ai diritti umani: scuole e università in tutto il mondo integrano nei loro programmi lo studio delle violazioni passate per formare una coscienza collettiva sul tema.

Invitiamo i docenti ad organizzare momenti di riflessione nelle classi attraverso: letture e approfondimenti su figure emblematiche della lotta per la verità e la giustizia, come Monsignor Óscar Romero, assassinato il 24 marzo 1980 per il suo impegno a favore dei diritti umani in El Salvador; testimonianze e incontri con esperti, storici, giornalisti e attivisti per i diritti umani; proiezioni di documentari e film dedicati alla memoria delle vittime di violazioni dei diritti umani; laboratori creativi per stimolare la produzione di testi, poesie, disegni e manifesti ispirati al tema della verità e della giustizia; discussioni e dibattiti per sviluppare il pensiero critico e promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani si impegna a fornire materiali di supporto e suggerimenti didattici per agevolare le attività nelle scuole e rafforzare la cultura della legalità e della tutela dei diritti fondamentali.

Chiediamo a tutti gli istituti scolastici di documentare le attività svolte e di condividere le esperienze attraverso i canali ufficiali, affinché la voce delle nuove generazioni possa contribuire a costruire un futuro fondato sulla giustizia, sulla memoria e sul rispetto della dignità umana.

Con l’auspicio che la scuola continui ad essere un baluardo di verità e di impegno civile, rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i docenti che con passione e dedizione lavorano quotidianamente per formare cittadini consapevoli e responsabili.

Invitiamo ad inviare al CNDDU (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com) le proposte educative e le iniziative realizzate per l’occasione.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU