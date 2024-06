Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga: l’impegno del Coo.Pe.C.C.

Comunicati Stampa

Il 26 giugno si celebra la Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si propone, fra gli obiettivi principali, di “rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol”. In occasione, di questa Giornata, il Coordinamento dei Presidenti del Consigli Comunali della Città Metropolitana di Catania (Coo.Pe.C.C.) desidera manifestare la propria attenzione e il proprio impegno su una tematica di così grande rilevanza sociale. Lo slogan della Giornata, “Listen First”, sottolinea l’importanza di ascoltare e comprendere le storie, le difficoltà delle persone coinvolte nelle dipendenze. Il Coo.Pe.C.C. si impegna a fare proprio questo messaggio, prendendo anche parte anche attivamente all’incontro sul tema, in programma il 26 Giugno 2024 alle ore 18, nell’aula Consigliere del Comune di San Michele di Ganzaria, proprio in provincia di Catania. Inoltre, il Coo.Pe.C.C. avvierà una collaborazione con l’Associazione Casa Rosetta di Caltanisetta, realtà che da anni opera con dedizione e professionalità nel campo della riabilitazione e della prevenzione con azioni concrete a sostegno di chi lotta contro le dipendenze e per sensibilizzare le nostre comunità di riferimento.Il prossimo 13 luglio 2024, in questo senso, in occasione della visita del Coo.Pe.C.C. presso questa Comunità, si svolgerà una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della chiesa e dell’associazionismo. Sarà un momento di confronto sui temi della dipendenza e sulle prospettive di contrasto e prevenzione nei nostri territori. Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa per riflettere insieme e individuare strategie efficaci per affrontare e prevenire le dipendenze anche attraverso la promozione di sinergie tra i diversi attori coinvolti.