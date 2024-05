Giornata mondiale dell’Ambiente, festa nelle Gole dell’Alcantara

L'APPUNTAMENTO

Dopo la giornata internazionale per la salvaguardia del Pianeta dello scorso 22 aprile, le scuole del territorio di nuovo protagoniste, il prossimo 5 giugno, nel Parco botanico e geologico

Ancora la Natura protagonista, il prossimo cinque giugno, di un’iniziativa dedicata alle scuole della Valle e che si svolgerà all’interno del Parco Botanico e Geologico delle Gole dell’Alcantara.

Dopo aver celebrato, il 22 aprile scorso, la Giornata Mondiale della Terra con un ricco programma di iniziative e la presenza dell’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata e di altri importanti relatori, il prossimo cinque giugno sarà infatti festeggiata, sempre nell’ambito del Progetto Alcantara, la Giornata mondiale dell’Ambiente.Come la precedente, anche quest’iniziativa organizzata dal Parco botanico e geologico, è realizzata in sintonia con il Comune di Motta Camastra e con il Parco Fluviale dell’Alcantara, quest’ultimo guidato dal commissario Santi Trovato e dalla direttrice Valentina Tamburino. E, dopo il successo del laboratorio del riciclo che aveva visto un’entusiastica partecipazione degli studenti, si è pensato di ripetere l’esperimento. “Abbiamo voluto coinvolgere nuovamente – ha spiegato Alessandro Vaccaro, con i fratelli Maurizio e Nino proprietario del Parco botanico e geologico delle Gole –le scuole d’infanzia, elementari e medie della Valle, in un percorso di creatività: gli studenti realizzeranno, con colori e materiali di riciclo, un cartellone sui temi dell’Ambiente”. Gli allievi fanno parte dell’Istituto comprensivo guidato da Maria Rita Lo Giudice, che riunisce ragazzi di Francavilla, Graniti, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria. “Inoltre – ha aggiunto Vaccaro -, grazie alla disponibilità della dirigente Manuela Raneri e della professoressa Maria Catena Palermo, i ragazzi del Liceo Scientifico Carmelo Caminiti di Francavilla di Sicilia seguiranno un meeting dal titolo Sviluppo sostenibile e tutela ambientale nella Valle dell’Alcantara e parteciperanno anche alla discussione”. Tutti gli studenti, infine, potranno scoprire le meraviglie del Parco delle Gole e avranno come guida anche il sindaco di Motta Camastra Carmelo Blancato e padre Gerry Currò, parroco di Francavilla. I ragazzi, supportati da esperti, potranno così fotografare e imparare i nomi sia delle piante del territorio, sia della fauna selvatica locale.“Parleremo infine – ha concluso Vaccaro – dell’enciclica di Papa Francesco Laudato sii: dobbiamo educare i nostri figli affinché difendano l’Ambiente. La manifestazione si chiuderà, nel pomeriggio, con sorteggio delle poesie dei ragazzi e premiazione delle classi”.