Giovanni Maurizio Ialuna è il nuovo delegato provinciale di FEDERAGRI per Catania

Comunicati Stampa

Una nomina che arriva in un momento cruciale per il comparto agricolo siciliano: Giovanni Maurizio Ialuna è stato ufficialmente designato delegato provinciale di FEDERAGRI per Catania. Figura di riferimento nel panorama rurale dell’isola, Ialuna è un coltivatore diretto e produttore agrumicolo, fortemente radicato nel territorio e attivo da anni nei principali organismi di rappresentanza agricola e cooperativa.

Nel suo percorso figurano incarichi di rilievo: componente del CdA del GAL Kalat, membro del Comitato Regione Siciliana per la sorveglianza del PSR/PSP, dirigente regionale di Unicoop Sicilia , e ‘ stato membro del Cda del consorzio di tutela “IGP arancia rossa di Sicilia..Un curriculum che intreccia esperienza diretta nei campi e impegno istituzionale.

Il programma presentato per questo nuovo incarico punta in tre direzioni: rafforzare la presenza di FEDERAGRI su tutto il territorio dell’area metropolitana di Catania, creare una rete attiva tra produttori, e soprattutto riaccendere l’attenzione sulle zone interne, spesso dimenticate nei processi decisionali.

“Il nostro entroterra – spiega Ialuna – è ricco di potenzialità, ma servono misure urgenti per evitare che lo spopolamento diventi irreversibile. Dobbiamo ascoltare l’appello del Vescovo Calogero Peri e trasformarlo in azione concreta. Non bastano più le analisi: servono risposte”.

In questa visione, tutte le parti sociali sono chiamate a un impegno comune: dai sindacati alle associazioni di categoria, fino agli enti locali e alle istituzioni europee. L’obiettivo è chiaro: rimettere l’agricoltura al centro della vita economica e sociale del territorio.

Con la nomina di Ialuna, FEDERAGRI si prepara a svolgere un ruolo ancora più attivo e incisivo, dando voce a un settore che resta fondamentale per l’identità e il futuro della Sicilia.