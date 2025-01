Giradischi, microfono ed elettronica, da Zō il set “alternative” di Camilla Sparksss

Musica

Venerdì 10 gennaio, dalle 22, sarà la prossima protagonista di “Pulsar”, rassegna di musica alternative e indie

«Come musicista elettronico proveniente da un ambiente con background punk, la mia sfida più grande è stata creare un’esperienza fisica dal vivo. E i miei giradischi diventano le mie chitarre». E’ questo un po’ il biglietto da visita di Barbara Lehnhoff, conosciuta artisticamente come Camilla Sparksss, cantante, cantautrice, musicista e visual artist svizzero-canadese la quale venerdì 10 gennaio, dalle 22, sarà la prossima protagonista di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie di Zō Centro culture contemporanee di Catania, organizzata attraverso un nuovo sodalizio fra la direzione artistica di centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. L’opening act è affidato ai LeadtoGold, trio augustano dalle atmosfere cupe e scarne. Diffusioni musicali pre e post live a cura di Pul del collettivo KVA.

Celebre per le sue accattivanti performance live che uniscono mixaggio dub plate (vinili), sintetizzatori e voci taglienti, Camilla Sparksss dal 2014 si è esibita in oltre 400 spettacoli dal vivo in Europa, Nord Africa, Canada e Stati Uniti in teatri e festival come il festival Kilbi, La Machine Du Moulin Rouge, Holland Festival, Eurosonic, Centre Culturel Suisse à Paris e molti altri. Nel 2016, ottiene una nomination per lo Swiss Music Price con la sua band post punk Peter Kernel. È anche co-fondatrice dell’etichetta indipendente svizzera On The Camper Records.

Camilla Sparksss

Camilla Sparksss è attualmente in tournée in diversi format live; uno pop elettronico con i suoi due album “For you The Wild” del 2014 e “Brutal” del 2019, una performance audiovisiva che integra immagini, animazioni e musica dal vivo con “Lullabies” del 2023. Sparksss porta in scena un mix istintivo di pop elettronico sperimentale, lo-fi e collage melodici di una vasta gamma di stili. Un intrigante setup live composto da due giradischi, un mixer, un microfono, un sintetizzatore e alcuni effetti a pedale. Un set ispirato che fonde il noise pop con l’atmosfera fredda della cold wave. Farà il suo ritorno in Sicilia dopo l’esibizione all’Ypsigrock Festival nel 2021 e quella allo Zanne Festival di Catania nel 2015 con il progetto Peter Kernel.

Il progetto LeadtoGold (Sebastiano Longo voce e chitarra, Giulia Serra voce e synth e Sergio Longo voce, batteria e sampler) nasce ad Augusta nel 2014, con l’incisione del brano “Where’d You Run”, e la produzione del video, il tutto fatto con il solo ausilio di uno smartphone: sonorità new-wave e post-punk caratterizzate da un accentuato minimalismo racchiuso all’interno di una struttura pop. Nei mesi successivi producono l’ep d’esordio “Less is more” accompagnato dall’uscita dell’omonimo video. Downtempo, atmosfere cupe e scarne, in uno spazio sonoro ipnotico; i territori elettronici in cui si muovono i tre giovani siciliani strizzano l’occhio alle band della “scuola di Bristol”. Nel 2018 esce il il disco d’esordio “I”, attualmente stanno lavorando al secondo album dal titolo provvisorio “II”.

LeadToGold

Il direttore artistico di Zo Sergio Zinna: «Pulsar rappresenta un’evoluzione diretta del contenitore Retour, organizzato (sempre in collaborazione con operatori ed associazioni del territorio) nelle due precedenti stagioni musicali. Il nuovo format si prefigge di alzare l’asticella e di restituire alla città di Catania un respiro internazionale ancora troppo poco presente nelle programmazioni live della città. A Catania difficilmente negli ultimi anni sono arrivate band di una certa caratura dall’estero, quindi stiamo provando a mettere in piedi un meccanismo che ci riconnetta alla circuitazione di band internazionali, che attualmente s’interrompe al nord o centro Italia ».

Biglietti: ⁠€ 13, prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/7d6lwp-camilla-sparksss-pulsar-live-z-10th-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA