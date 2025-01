Giustizia è Fatta: la Corte di Catania Rivendica l’Eleggibilità di Sgroi Francesco e Proietto Batturi Nunzio

Comunicati Stampa

Randazzo 4 gennaio 2025 – In una decisiva svolta giudiziaria, il tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, ha chiarito il futuro politico dell’ex Sindaco di Randazzo, Sgroi Francesco, e dell’ex Assessore Proietto Batturi Nunzio, confermando la loro piena eleggibilità a ricoprire cariche pubbliche. Questa sentenza arriva dopo un periodo tumultuoso durante il quale sia Sgroi che Proietto hanno dovuto combattere contro le accuse di incandidabilità ai sensi dell’articolo 143, comma 11, del d. lgs. 267/2000, un capitolo giudiziario ora chiuso con una vittoria netta.

L’esito positivo del processo può essere attribuito, in gran parte, alla competenza e alla dedizione dell’Avvocato Luigi Casiraro, il giovanissimo legale che ha difeso con ardore la causa dell’ex sindaco e dell’ex assessore, insieme al prezioso contributo dell’Avvocato Antonio Mandara, le cui competenze legali hanno dato un contributo decisivo alla vittoria. Il loro impegno ha portato alla piena assoluzione dei loro clienti, permettendo loro di recuperare i loro diritti politici e la loro dignità di amministratori.

Il contesto di questa battaglia legale si origina dall’interdizione preventiva ricevuta da Sgroi e Proietto Batturi, accanto ad altri ex consiglieri e membri della giunta municipale, seguendo lo scioglimento del Comune di Randazzo per presunte infiltrazioni mafiose, una decisione presa dal Ministero degli Interni. La richiesta del Ministero dell’Interno di rendere incandidabili i nomi sopracitati è stata, tuttavia, totalmente rigettata dal Tribunale, dismettendo ogni accusa loro attribuita.

Dopo la sentenza, l’ex sindaco Sgroi ha espresso sollievo e gratitudine verso la Magistratura per aver ripristinato la loro legittimità come amministratori pubblici, sottolineando al contempo un residuo amaro per la marcatura ingiusta che lui e gli altri hanno sopportato durante il processo.

La sentenza rende non solo un servizio alla giustizia, ripristinando l’onore di Sgroi e Proietto, ma manda anche un messaggio rinvigorente alla comunità di Randazzo, troppo spesso etichettata ingiustamente. Dimostra la capacità del sistema giudiziario di distinguere tra verità e supposizione, restituendo ai cittadini la fiducia nelle loro istituzioni e nei loro rappresentanti.

In un’epoca in cui la fiducia nell’integrità dei pubblici ufficiali è spesso messa in discussione, la risoluzione di questa vicenda si erge come testimonianza della tenacia della giustizia, capace di riparare agli errori e di restituire agli onesti la possibilità di servire la propria comunità.

Alfio Papa

Luogo: Piazza Municipio, RANDAZZO, CATANIA, SICILIA