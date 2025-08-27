Comunicati Stampa
“Goditi il momento”: sold out di solidarietà per la passeggiata sotto le stelle in memoria del piccolo Andrea Testa
La solidarietà illumina ancora una volta le pendici dell’Etna. Cresce l’attesa per la Passeggiata sotto le stelle in memoria di Andrea Testa, in programma venerdì 29 agosto a Piano Vetore, e intanto arriva un segnale che racconta meglio di ogni parola lo spirito dell’iniziativa: le magliette celebrative con la frase simbolo “Goditi il momento” hanno registrato un clamoroso sold out, con oltre 500 pezzi già distribuiti.
Un dato che va oltre i numeri, diventando testimonianza concreta di quanto la memoria di Andrea sia ancora viva e di come la comunità sappia stringersi attorno a un progetto di speranza.
L’intero ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione Ibiscus del Policlinico di Catania, confermando la natura solidale dell’ evento.
«Il sold out delle magliette è per noi un segnale straordinario – sottolinea Francesco Fazio, presidente di Ibiscus –. Vuol dire che la memoria di Andrea continua a vivere e che la solidarietà non conosce confini. Ogni piccolo gesto, come l’acquisto di una maglietta, contribuisce a costruire un futuro migliore per i nostri bambini guerrieri».
Parole a cui si aggiunge la voce dei genitori di Andrea, che hanno voluto ringraziare quanti hanno aderito con affetto all’iniziativa: «Vedere tanta partecipazione ci riempie il cuore di gioia. Significa che Andrea continua a camminare con noi e che il suo ricordo diventa forza condivisa. Questa passeggiata non è solo un evento, è una grande famiglia che cresce attorno al suo sorriso».
Il programma della serata si aprirà con la celebrazione della messa a Piano Vetore, davanti all’altarino dedicato a Papa Giovanni Paolo II, a cura di Monsignor Barbaro Scionti. Poi, le guide vulcanologiche accompagneranno i partecipanti lungo un percorso suggestivo ma accessibile a tutti, raccontando le colate laviche e la storia del vulcano. Al termine della camminata, ci sarà un momento di raccoglimento in memoria dei piccoli angeli volati in cielo e la presentazione delle attività di Ibiscus, da anni al fianco dei bambini e delle famiglie che affrontano la malattia oncologica.
La serata sarà arricchita dall’osservazione del cielo curata dagli astrofili di ASCD CEPES, dalle attività di pet therapy degli Amici di Lorenz e dalla presenza di Spiderman, pronto a regalare sorrisi ai più piccoli. Gran finale con un picnic sotto le stelle: cena offerta ai bambini dall’organizzazione, mentre gli adulti porteranno cena a sacco e bevande.
Un appuntamento aperto a tutti, che trasforma il ricordo in speranza e conferma come la comunità, unita, possa davvero fare la differenza.
Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA