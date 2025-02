Grande adesione alla 42sima marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia. Mercoledì 26 febbraio il lungo corteo per dire no a mafia, droga e corruzione

Comunicati Stampa

Tutto pronto per il 42° anniversario della “marcia Bagheria-Casteldaccia” contro mafia, droga e corruzione, promossa dal Centro studi “Pio La Torre”, che si celebrerà mercoledì 26 febbraio. Un’edizione alla quale aderiscono numerosi dal mondo istituzionale, associativo, scolastico, sindacale. Ci saranno i Comuni del comprensorio, la Commissione regionale antimafia, le consulte giovanili, fondazioni, singoli cittadini. Realtà che hanno partecipato a un percorso che, aprendo le scuole e tenendo gli incontri al loro interno, ha dimostrato che la memoria può e deve essere protetta e tramandata anche attraverso il confronto intergenerazionale.

Il concentramento sarà alle 9 in piazza Garibaldi, nei pressi di piazzetta ”Vittime della mafia”, a Bagheria, da dove ci si muoverà in corteo percorrendo la strada della marcia antimafia (SP88) per raggiungere piazza Madrice, a Casteldaccia, dove la marcia si concluderà alle 11.30.

Ecco, nel dettaglio, chi ha aderito: le scuole del comprensorio, i Comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate, la Città Metropolitana di Palermo, la Banda Musicale Città di Casteldaccia del Centro Civico di Musica e Cultura, la Commissione Antimafia all’ARS, il Rettorato UNIPA, la Diocesi Di Palermo e le parrocchie locali, CGIL – Cisl – UIL Palermo, Organizzazione sindacale CSA, Legacoop Sicilia, ACLI Palermo, ANPI Bagheria – Palermo, Assostampa Sicilia, CARITAS cittadina, Casa dei Giovani, Casa dell’equità e della bellezza Palermo, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Consulta Giovanile Casteldaccia, Consulta Giovanile di Bagheria, ERRIPA – Achille Grandi, Mediter italia, Comitato donne per il Consultorio – Bagheria, Fondazione Cesare Terranova, Fondazione Giovanni Falcone, Fondazione Rocco Chinnici, Libera, LUTOS Cultural Association Human Rights & Inclusion, Rete civica Bagheria, Scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone.

Luogo: Piazzetta ”Vittime della mafia”, Piazza Garibaldi, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA