Grande partecipazione al XXIX Congresso Nazionale del COI – AIOG: focus su odontoiatria di precisione

Medicina

“Questo congresso rappresenta un momento fondamentale per l’aggiornamento professionale e la condivisione delle nuove frontiere della ricerca", ha dichiarato il referente scientifico Giuseppe Lo Giudice

“L’odontoiatria di precisione e le nuove tecnologie rappresentano il futuro della nostra professione. Un approccio sempre più mirato e personalizzato è essenziale per garantire cure efficaci e sicure ai pazienti”. Con queste parole, la presidente nazionale del COI – AIOG, Maria Grazia Cannarozzo, ha aperto il XXIX Congresso Nazionale del Cenacolo Odontostomatologico Italiano, svoltosi presso il palacongressi del Policlinico AOU “G. Martino” di Messina. L’evento ha riunito oltre 300 partecipanti, tra rappresentanti istituzionali, specialisti e studenti, per discutere dei progressi nel campo dell’odontoiatria di genere, dell’intelligenza artificiale e delle innovazioni nel settore.

“Questo congresso rappresenta un momento fondamentale per l’aggiornamento professionale e la condivisione delle nuove frontiere della ricerca – ha dichiarato il referente scientifico Giuseppe Lo Giudice –. Il confronto tra esperti e giovani professionisti è cruciale per il progresso della disciplina e per affrontare le sfide future con competenza e visione”.

Tra gli interventi più attesi, quello della magnifica rettrice dell’Università degli studi di Messina, Giovanna Spatari, premiata per il suo impegno, in medicina ed odontoiatria, “a sviluppare la ricerca sulla diversità di genere ed accrescere la consapevolezza che questa differenza non deve essere fonte di discriminazione nel mondo del lavoro. “Nell’arco della mia vita ho dedicato molto tempo alle battaglie contro le discriminazioni in generale e in particolare contro quelle di genere – ha affermato la professoressa Spatari –. L’appropriatezza delle cure è un aspetto fondamentale, poiché sappiamo ormai quanto sia differente il corpo femminile da quello maschile. L’intelligenza artificiale è uno strumento prezioso, ma deve essere sempre utilizzato con il filtro del professionista”.

Presente all’apertura il neoeletto presidente nazionale CAO (Commissione Albo Odontoiatri – FNOMCeO), Andrea Senna. “Tra le priorità della mia governance vi è quella di riallacciare i rapporti tra medicina e odontoiatria– ha dichiarato Senna –. Tra le misure che vogliamo promuovere vi saranno anche regole e sanzioni certe in tema di pubblicità sanitaria concordate con Agcom”.

Il congresso si è confermato un’importante occasione di confronto, consolidando il ruolo del COI – AIOG come società scientifica di riferimento in odontoiatria.

Numerosi i contributi delle autorità istituzionali ed accademiche. Particolarmente rilevanti quelli della Magnifica Rettrice di Roma “La Sapienza” Antonella Polimenti, del presidente della Collegio dei Docenti Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, del presidente della conferenza permanente dei CLMOPD Livia Ottolenghi, dei tre coordinatori dei CLMOPD siciliani, di Giuseppe Murolo Direttore Sanitario , Delegato Direttore Generale dell’AOU G. Martino e di Salvatore Giuffrida Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro.