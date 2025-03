Grande successo per l’evento sulle pari opportunità organizzato da Andrea Perla e Chiara Corsaro all’IPSSEOA Karol Wojtyla

Catania

Si è svolta con grande successo, presso la sede di via Lizio Bruno dell’IPSSEOA Karol Wojtyla di Catania, la conferenza “Essere donna o Wonder Woman… Questo è il dilemma!”, un evento che ha trattato il tema delle pari opportunità e del ruolo della donna nella società odierna.

L’iniziativa è stata organizzata da Andrea Perla, rappresentante d’istituto e segretario della Consulta Provinciale, in collaborazione con la professoressa Chiara Corsaro, referente per la legalità dell’istituto, e con il supporto della scuola e delle istituzioni locali. A dare inizio alla giornata sono stati i saluti istituzionali dell’Assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Viviana Lombardo e della Dirigente scolastica Rita Donatella Alloro, che hanno sottolineato l’importanza di portare avanti un dibattito su questi temi al fine di sensibilizzare le nuove generazioni.

Tra i relatori di spicco sono intervenute Barbara Mirabella, event manager, e Rosanna Corsaro, vulcanologa dell’Osservatorio Etneo, entrambe esempi di competenza e determinazione nel loro campo. L’evento ha visto anche la partecipazione di Nourdine Tbibi, vice presidente della Commissione Pari Opportunità della Consulta Provinciale degli Studenti, che ha ribadito l’importanza del coinvolgimento attivo dei giovani nella promozione dell’uguaglianza di genere.

Un momento particolarmente significativo è stato la lettura, da parte di Andrea Perla, del messaggio inviato dall’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si evidenziava l’apprezzamento della Presidente Giorgia Meloni per l’iniziativa, riconoscendo il valore dell’impegno dei giovani nella lotta contro la violenza sulle donne. Nella stessa nota, si faceva anche riferimento al recente Decreto Legge sul femminicidio, che prevede pene più severe, tra cui l’ergastolo, come segnale concreto dell’impegno del Governo su questa tematica.

L’incontro ha offerto spunti di riflessione su come le donne, spesso costrette a destreggiarsi tra molteplici ruoli e aspettative, possano trovare un equilibrio tra ambizione, realizzazione personale e benessere. Il dibattito, che ha coinvolto attivamente studenti e docenti, ha rappresentato un’occasione di confronto e crescita per tutti i partecipanti.

Andrea Perla ha dichiarato: “Ringrazio tutti per la partecipazione e gli ospiti che hanno contribuito a rendere questa conferenza speciale. È fondamentale portare il nostro messaggio anche nelle istituzioni, come dimostra il riscontro positivo ricevuto dall’Ufficio della Presidenza del Consiglio. La passione per questi temi mi spinge a creare un dialogo con le istituzioni, perché il cambiamento nasce dal confronto. Un ringraziamento speciale alla professoressa Rosanna Corsaro per il suo supporto nell’organizzazione. Spero che quanto discusso oggi possa stimolare un impegno comune per una società più equa e inclusiva.”

